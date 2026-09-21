Com apresentação de João Marcello Bôscoli, episódio inédito vai ao ar às 23h30 na TV Cultura

A TV Cultura exibe um novo episódio de O Novo Sempre Vem, série musical apresentada por João Marcello Bôscoli, que recebe o cantor e compositor mineiro Gabriel Elias, conhecido por sua mistura de reggae, pop e MPB e por canções que exploram temas como o amor, a leveza e as relações humanas.

Nascido em Belo Horizonte, iniciou sua relação com a música ainda na infância, influenciado pelo pai, que estudava violão. Aos 16 anos, começou a se apresentar em bares e eventos de sua cidade, desenvolvendo uma trajetória marcada pela composição autoral e pela aproximação com o público por meio da internet.

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Sua carreira ganhou novos caminhos com o lançamento do álbum "Solar", em 2017, seguido pelo projeto "4 Estações", de 2019. Foi nesse período que o artista conquistou maior projeção nacional com a música “Pequena Flor”, que alcançou destaque nas paradas musicais e integrou a trilha sonora da novela "As Aventuras de Poliana", do SBT.

A identidade musical de Gabriel Elias transita entre o reggae, o pop e a MPB, com influências que dialogam com a música brasileira e a sonoridade praiana. Suas composições exploram sentimentos, afetos e experiências cotidianas, construindo uma linguagem marcada pela proximidade e pela leveza.

Ao longo da carreira, o cantor lançou trabalhos como "Música Pra Curar Brasileira" (2020), produzido em seu próprio estúdio durante a pandemia, e os álbuns "Várias Ondas" (2023) e "Tropical" (2024). Este último reúne nove faixas e reforça a presença de elementos do reggae, do pop e da MPB em sua produção.



No palco de O Novo Sempre Vem, Gabriel Elias compartilha sua trajetória artística e a sonoridade que construiu ao longo dos anos, mostrando diferentes caminhos da música brasileira contemporânea e a força da composição autoral.

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Serviço

O Novo Sempre Vem

Apresentação: João Marcello Bôscoli

Exibição: terças-feiras, às 23h30

Horário alternativo: domingos, às 22h

Transmissão: TV Cultura

Disponibilidade: após a exibição, no aplicativo Cultura Play e no canal da Trama no YouTube

Assista ao último programa:





