O grande vencedor receberá uma bolsa de estudos na Academia Franz Liszt, em Budapeste

As inscrições para o Prelúdio 2026, da TV Cultura, foram prorrogadas até 30 de setembro.

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Considerado o único concurso de música clássica da televisão brasileira, o programa chega à 21ª temporada e oferece a jovens talentos a oportunidade de ingressar no universo da música de concerto.

Podem participar instrumentistas residentes no estado de São Paulo, com idade entre 18 e 25 anos, e cantores ou cantoras, de 18 a 28 anos. Os interessados devem se candidatar pelo site www.tvcultura.com.br/preludio .

Ao todo, 16 jovens serão selecionados para participar do concurso e se apresentarão semanalmente, com transmissão pela TV Cultura, Rádio Cultura FM e plataformas digitais.

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O grande vencedor do Prelúdio 2026 receberá uma bolsa de estudos na Academia Franz Liszt, em Budapeste, oferecida pelo Consulado da Hungria. A instituição é reconhecida como uma das melhores escolas de música do mundo.

Sobre o Prelúdio

Criado em 2005, o Prelúdio é apresentado pelo maestro Júlio Medaglia e pela jornalista Roberta Martinelli. A edição deste ano será dividida em quatro eliminatórias e uma grande final. As gravações terão início em outubro, no Teatro Franco Zampari.

Ao longo de suas 20 temporadas, o programa revelou nomes que se destacaram no cenário da música clássica, como Cristian Budu, vencedor em 2007 e hoje um dos grandes pianistas da atualidade; Tiago Nagel, clarinetista vencedor da primeira edição; o violinista Guido Sant’Anna, finalista do Prelúdio 2014; o pianista Estefan Iatcekiw e o cantor Bruno Sá, que participaram da edição de 2017.

Na última edição, realizada em 2025, o pianista maranhense Bruno de Lorenzo foi o vencedor do programa.

