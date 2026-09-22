Programa faz um balanço da temporada e discute os rumos da tropa dos Lanternas Verdes

O Antimatéria: Energia Geek desta terça-feira (22) continua a acompanhar os rumos da tropa dos Lanternas Verdes com uma análise do sexto episódio da nova série da DC.

Os apresentadores fazem um balanço dos acontecimentos apresentados até aqui e debate os mistérios, as reviravoltas e os novos caminhos que "Lanternas" vem construindo ao longo da temporada.

Durante a atração, o time analisa o ritmo da narrativa e o desenvolvimento dos Patrulheiros Esmeralda, observando como os personagens evoluíram desde os primeiros episódios e de que maneira os acontecimentos mais recentes contribuem para a construção da história.

Leia mais: Antimatéria debate inclusão e acessibilidade nos games nesta segunda-feira (21)

O programa também discute as principais revelações do sexto episódio e avalia como elas podem influenciar os capítulos finais. A equipe acompanha as pistas deixadas pela produção e debate se os novos acontecimentos conseguem preparar o público para um desfecho impactante ou se a série perdeu força ao longo da temporada.

Com a história avançando para seus momentos decisivos, o Antimatéria coloca em perspectiva o conjunto da produção e discute os pontos fortes e os caminhos narrativos de "Lanternas". A análise também aborda as expectativas para os próximos episódios e para a conclusão da temporada.

Com apresentação de Anderson Abraços, Clayton Ferreira e Jeff Kayo, o Antimatéria: Energia Geek vai ao ar de segunda a sexta-feira, com início às 18h15 no YouTube e, na rede nacional, das 18h30 às 19h30, também pelo YouTube. Aos sábados, o programa é exibido das 18h30 às 19h, na emissora e no YouTube.

Leia também: Antimatéria analisa os primeiros episódios de 'Kamen Rider My-Th' nesta sexta-feira (18)

Assista o programa:

