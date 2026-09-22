A TV Cultura exibe nesta quarta-feira (23), às 22h30, o documentário inédito "Nydia Licia – O Espetáculo Continua", em homenagem aos 100 anos de nascimento da artista. Produzido pelo Jornalismo da emissora, revisita a trajetória de uma das pioneiras do teatro e da televisão brasileira.

Grande parte da narrativa é contada pela própria Nydia Licia, que relembra momentos marcantes de sua vida, desde a chegada ao Brasil, aos 13 anos, após sua família deixar a Itália durante o fascismo, até sua estreia nos palcos e sua passagem pelo Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), onde trabalhou ao lado de nomes como Cacilda Becker, Paulo Autran e Walmor Chagas.

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Em 1950, se casou com o ator Sérgio Cardoso, com quem fundou uma companhia teatral e o Teatro Bela Vista. Após a separação, assumiu a administração do espaço e consolidou também sua atuação como empresária teatral.

A carreira na televisão ganhou força em 1969, quando ingressou na Fundação Padre Anchieta. Como apresentadora e diretora, comandou programas como Quem é Quem, Presença e Porque Hoje é Sábado e criou o Teatro 2, que levou 116 peças para a televisão. Sua atuação na TV também incluiu projetos como Pop Show, Vila Sésamo, Viola, Minha Viola e Festa Baile.

O documentário ainda aborda sua trajetória como escritora e apresenta o depoimento da filha da artista, Sylvia Cardoso Leão, além de recuperar imagens e histórias de uma carreira dedicada ao teatro e à televisão brasileira.

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Serviço

Duração: 55 minutos

Dia 23 de setembro, às 22h30

Roteiro e direção: Simão Scholz

Montagem: Jorge Valente

Produção: Ricardo Ferreira

Edição e finalização: Leandro Silva

Imagens: Daniel Azeredo, Roni Robson

Assistentes de câmera: José Vieira, Valdecy Messias

Operador de áudio: Fabio Rocha

Direção de Jornalismo: Marília Assef

