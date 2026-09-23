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Foto Nadja Kouchi - Acervo TV Cultura
Foto Nadja Kouchi - Acervo TV Cultura

O Antimatéria: Energia Geek desta quarta-feira (23) traz um review completo de "The Blood of Dawnwalker", nova aventura de mundo aberto que aposta em exploração, escolhas e uma mecânica que vem chamando a atenção da comunidade: o limite de tempo disponível dentro do jogo.

Durante o programa, a equipe analisa os principais aspectos do gameplay, a profundidade do mapa e o sistema de escolhas, observando como esses elementos influenciam a experiência do jogador e a construção da aventura.

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Um dos destaques da análise é justamente a proposta de limitar o tempo de exploração. O time do Antimatéria discute se os 30 dias disponíveis dentro do jogo são suficientes para conhecer todos os cantos do mapa, cumprir os objetivos e chegar a uma conclusão completa da aventura.

O programa também avalia como a contagem regressiva pode mudar a maneira de jogar, fazendo com que cada decisão tenha peso maior durante a exploração. A equipe debate ainda os pontos fortes da produção e o que a proposta pode representar para quem busca uma experiência de mundo aberto diferente.

Com apresentação de Anderson Abraços, Clayton Ferreira e Jeff Kayo, o Antimatéria: Energia Geek aborda as principais novidades do universo dos games e da cultura geek.

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Assista o programa: 