Especial reúne registros inéditos de concertos dedicados ao jazz, ao samba e a música brasileira

A Brasil Jazz Sinfônica apresenta o quarto programa de 2026 da série "Seleção Inédita", que resgata apresentações que ficaram de fora das exibições anteriores e trazem ao público novos encontros com a música. Nesta edição, o repertório reúne registros inéditos dos concertos "A Arte de Markus Geiselhart" e "Arroz com Feijão".

O programa passeia por diferentes vertentes da música brasileira e do jazz, destacando a versatilidade da orquestra em interpretações que transitam entre diferentes ritmos e sonoridades.

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Entre as obras apresentadas estão "Have You Met Mr. B?", "I Remember Hans and Marcus", "Dança Caymmiana", "Milagre dos Peixes", "Lança Perfume" e "Aquarela de Sambas".

Com a série "Seleção Inédita", a Brasil Jazz Sinfônica recupera registros de diferentes momentos de sua trajetória e amplia o acesso a apresentações que não chegaram às exibições anteriores, revelando ao público novas interpretações do repertório da orquestra.

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Assista ao último programa: