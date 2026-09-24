Com apresentação de Wandi Doratiotto, o programa ainda conta com a participação de Roberta Martinelli

O Bem Brasil apresenta o show da cantora Luedji Luna, com participação da cantora Bebé e do cantor Zudizilla neste domingo (27), ao meio-dia.

A artista apresenta a turnê “Um Mar Pra Cada Um, Antes Que A Terra Acabe”, que celebra as canções dos dois últimos álbuns e outros sucessos que marcaram sua carreira. A apresentação acontece no Sesc Itaquera, com transmissão ao vivo pela TV Cultura.

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O show é conduzido pela combinação de sonoridades que atravessam o neo soul, jazz, MPB e hip hop e pela entrega emocional da artista, que coloca em suas canções uma reflexão sincera sobre amor, espiritualidade e identidade.

A trajetória de Luedji Luna na música brasileira contemporânea também ganha destaque, sendo marcada pela mistura de diferentes referências musicais e pela construção de uma identidade artística própria. Ao lado de Bebé e Zudizilla, amplia a experiência do espetáculo com diferentes vozes e perspectivas da cena musical atual.

Com apresentação de Wandi Doratiotto, o programa ainda conta com a participação de Roberta Martinelli, que interage com o público ao longo da atração.

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Além da TV Cultura, o show será exibido nos canais digitais da emissora e no canal do Sesc São Paulo no YouTube. O público também poderá acompanhar a apresentação presencialmente no Sesc Itaquera, com entrada gratuita.

Serviço

Domingo (27/9), às 12h

Local: Sesc Itaquera

Endereço: Av. Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1000

Entrada gratuita | Não é necessário retirar ingressos | Livre

Funcionamento do Sesc Itaquera: quarta a domingo e feriados, das 9h às 17h

Informações: (11) 2523-9200

Transmissão: TV Cultura, canais digitais da TV Cultura e canal do Sesc São Paulo no YouTube

Assista ao programa: