A TV Rá Tim Bum exibe neste sábado (26), às 18h30, na faixa Cine Rá Tim Bum, o curta de animação "O Fantástico Laboratório da Vovó Naná: Por que o céu muda de cor?".
Premiada no Japan Prize 2025, a produção brasileira acompanha a cientista aposentada Vovó Naná e seus três netos em aventuras que transformam perguntas do cotidiano em descobertas.
Tito e Lina discutem sobre a cor do céu enquanto pintam no quintal. Enquanto Lina quer representá-lo de rosa, como no fim da tarde, Tito defende o azul. Para solucionar a dúvida, os dois procuram Vovó Naná, que transforma a casa em um laboratório, e, com a ajuda de uma gotinha de leite, explica por que o céu pode apresentar diferentes cores.
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Ao lado dos netos, a cientista conduz uma investigação sobre fenômenos da natureza, do mundo e do universo, utilizando a curiosidade infantil como ponto de partida para apresentar conceitos científicos de forma simples e acessível.
Com uma abordagem lúdica, "O Fantástico Laboratório da Vovó Naná" aproxima ciência e cotidiano e mostra como perguntas simples podem despertar novas descobertas.
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