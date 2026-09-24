Com apresentação de Ernesto Paglia, atração reúne na bancada jornalistas e críticos de televisão e cinema, além do primeiro apresentador do programa, Rodolpho Gamberini

O Roda Viva completa 40 anos e celebra a data com uma edição especial nesta segunda-feira (28), a partir das 22h, ao vivo, na TV Cultura. O convidado é Tony Ramos, um dos mais importantes e respeitados nomes da dramaturgia brasileira, que construiu uma carreira de mais de seis décadas no teatro, no cinema e na televisão.

No programa apresentado por Ernesto Paglia, o ator relembra personagens que marcaram sua história, comenta momentos de sua vida profissional e fala sobre trabalhos importantes de sua trajetória. Atualmente, Tony Ramos está no ar como Otoniel na novela 'Quem Ama Cuida', da Rede Globo.

A bancada da edição comemorativa reúne Adriana Couto, apresentadora do Metrópolis, da TV Cultura; Flavia Guerra, crítica de cinema, colunista do UOL e apresentadora do podcast Plano Geral; Gabriel de Oliveira, publisher do portal TV Pop e colunista de mídia do jornal O Dia e de O Antagonista; José Armando Vannucci, jornalista e crítico de TV da TV Gazeta e do Canal do Vannucci; e Ubiratan Brasil, jornalista cultural.

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A celebração também terá a participação na bancada de Rodolpho Gamberini, jornalista e primeiro apresentador do Roda Viva. Ele comandou a estreia do programa, em 29 de setembro de 1986. A atração contará, ainda, com os desenhos, em tempo real, de Eduardo Baptistão.

Desde sua estreia, o Roda Viva se tornou um dos principais programas de entrevistas da televisão brasileira. Ao longo de 40 anos, recebeu mais de dois mil personalidades de diferentes áreas e acompanhou momentos importantes da história do país, mantendo como característica o espaço para entrevistas aprofundadas e o debate de ideias.

A edição especial de 40 anos do Roda Viva vai ao ar pela TV Cultura, com transmissão simultânea no YouTube e no site oficial da emissora.

Assista ao último programa completo:

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