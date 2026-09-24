Programa ainda discute influência digital e visita à Climatempo para mostrar os bastidores da previsão do tempo

Neste domingo (27), o Vitrine aborda como a gastronomia ganhou espaço nas redes sociais, com receitas, avaliações e recomendações que influenciam a relação do público com a comida. A edição também discute a influência digital e visita a Climatempo para conhecer o trabalho por trás das previsões do tempo. Com apresentação de Laíze Câmara, o programa inédito vai ao ar na TV Cultura, às 19h.

A edição reúne a diretora criativa Raíza Costa e o cozinheiro e comunicador Mohamad Hindi, que comentam a influência das redes na maneira como pratos e receitas são apresentados ao público. Os dois também abordam a importância da informação de qualidade diante da grande quantidade de conteúdos sobre alimentação disponíveis nas plataformas.

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Além disso, o programa destaca a gastronomia como parte da memória e da cultura. A chef pernambucana Carmem Virginia fala sobre receitas que atravessam famílias e gerações, enquanto o jornalista João Peres, diretor de O Joio e o Trigo, analisa a presença das marcas em conteúdos de alimentação e recomendações nas redes.

Por fim, o Vitrine vai até a Climatempo para descobrir o que acontece antes de a previsão chegar ao celular. Maria Clara Sassaki, matemática e especialista em Meteorologia da empresa, mostra como dados, radares e modelos meteorológicos ajudam a antecipar o tempo. Já o meteorologista Leandro Puchalski fala sobre o desafio de explicar mudanças rápidas e alertas de eventos extremos nas redes em tempos de mudanças climáticas.

Assista ao último programa:

