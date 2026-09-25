O Antimatéria: Energia Geek desta sexta-feira (25) entra no clima da Toku-Friday com uma Toku-Lista especial dedicada aos animes baseados e inspirados no universo do tokusatsu. A equipe do programa reúne diferentes títulos para discutir a influência das produções japonesas de heróis em live-action sobre as animações.

Durante o programa, o time analisa como elementos característicos do gênero, como transformações, trajes marcantes e batalhas gigantescas, são incorporados aos animes e ganham novas interpretações.

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A seleção também abre espaço para o debate sobre as diferentes formas de homenagear os clássicos do tokusatsu. A equipe discute quais produções conseguiram traduzir a essência do gênero, além de comentar títulos que dividem opiniões entre os fãs.



Com apresentação de Anderson Abraços, Clayton Ferreira e Jeff Kayo, o Antimatéria: Energia Geek acompanha as principais novidades e tendências do universo geek.

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Assista o programa:



