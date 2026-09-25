O Cultura Livre desta semana recebe a cantora e compositora Letícia Fialho, um dos nomes de destaque da nova geração da MPB.

Criada no Guará, no Distrito Federal, e com raízes familiares no subúrbio do Rio de Janeiro, a artista constrói sua identidade musical a partir de diferentes territórios, memórias e experiências que atravessam sua história.

Em conversa com Roberta Martinelli neste sábado (26), fala sobre sua trajetória na música e sobre o processo de construção de uma carreira independente. A artista compartilha as referências que aparecem em suas composições, que carregam elementos das ruas, dos quintais, do cerrado e do cotidiano, transformando experiências pessoais e observações do dia a dia em matéria para sua criação.

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O encontro também aborda os caminhos percorridos pela artista dentro da música brasileira contemporânea, destacando a relação entre suas raízes e as sonoridades que desenvolveu ao longo da carreira. A conversa passa ainda pela importância da produção independente e pelos desafios e possibilidades de construir um trabalho autoral fora dos modelos tradicionais da indústria musical.

Ao longo do programa, a cantora apresenta sua maneira de enxergar a música como espaço de encontro entre diferentes referências e lugares. Sua trajetória reúne a vivência no Distrito Federal, as conexões com o Rio de Janeiro e uma pesquisa artística que dialoga com diferentes aspectos da cultura brasileira.

Com apresentação de Roberta Martinelli, o Cultura Livre vai ao ar aos sábados, às 19h, na TV Cultura e no YouTube. A nova fase do programa também traz de volta a faixa bônus, com uma música extra exibida após o episódio e compartilhada no YouTube.

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