Confira abaixo os principais programas infantis de sábado (26) e domingo (27):

7h00 - Peppa Pig

Peppa Pig conta as aventuras de uma adorável e irreverente porquinha, que vive com seus pais, Mamãe e Papai Pig, e seu irmãozinho mais novo, George, que, apesar de pequeno, é seu grande companheiro. Além deles, o Vovô e a Vovó Pig também fazem parte da família. Juntos, eles vivem situações comuns na vida familiar.

8h15 - Cocoricó

Exibida desde 1996, a clássica série infantil retrata o dia a dia de Júlio e seus amigos. Seja na cidade ou na fazenda, os personagens vivem aventuras divertidas e educativas, sempre acompanhadas de música e bom humor.

10h15 - O Show da Luna

Luna, uma menina de seis anos completamente apaixonada por ciências, é a personagem principal do programa. Aquilo que a maioria ignora, ela quer saber. O desenho incentiva a curiosidade infantil em torno das ciências e encoraja as crianças a investigarem como o mundo funciona.

14h - Meu AmigãoZão

Meu AmigãoZão narra as divertidas histórias de Yuri, Lili, Matt e seus Amigãozões Golias, Nessa e Bongo. Por meio de uma grande amizade, eles deixam a imaginação correr solta e vivem grandes aventuras que divertem o público infantil.

16h30 - Quintal da Cultura

Na nova série do Quintal da Cultura, Cacá, Doroteia, Quelônio, Osório, Minhoquias e Ludovico se aventuram em diversas missões. Na B.O.R.A., a garota brilhante, apaixonada por ciência e tecnologia, com a ajuda de Ro.Bora, uma IA criada por ela, e toda a turma, desbrava a cidade ao lado dos amigos.



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Domingo

13h30 - Shaun, o Carneiro

Shaun é uma ovelha que não segue o rebanho. Na verdade, ele lídera seus amigos em uma série de aventuras e confusões, tentando resolver os problemas da fazenda.

14h - Irmão do Jorel

A história acompanha o cotidiano de uma família excêntrica e extravagante no Brasil dos anos 1980, tendo como protagonista um garoto tímido de 8 anos que quase nunca recebe atenção e cujo nome nunca é revelado, sendo conhecido apenas como Irmão do Jorel.

14h15 - Turma da Mônica

A Turma da Mônica acompanha as divertidas aventuras de Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e seus amigos no Bairro do Limoeiro. Com muita imaginação, brincadeiras e situações do cotidiano, a turma vive histórias cheias de humor, amizade e importantes aprendizados.

14h30 - Mundo da Lua

Lucas Silva e Silva agora é um adulto, piloto de aviões, casado e tem uma filha, Emília, a protagonista do seriado. A menina, de nove anos, também é muito criativa, inteligente e adora fazer projetos de robótica. Assim como o pai na infância, ela começa a sonhar acordada em diversas situações do dia a dia.

Desta vez, o gravador vai parar nas mãos de Emília para toda a mágica acontecer a partir da famosa chamada: "Alô?! Alô?! Planeta Terra chamando. Planeta Terra chamando. Essa é mais uma edição do diário de bordo de Emília Silva e Silva, falando diretamente do Mundo da Lua, onde tudo pode acontecer".

O remake resgata a essência da versão original, criada por Flávio de Souza e exibida entre 1991 e 1992.

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