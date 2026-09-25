O ator Kiko Mascarenhas é o convidado da próxima edição do Provoca, que vai ao ar na próxima terça-feira (29), às 22h30, na TV Cultura, com apresentação de Marcelo Tas. Na conversa, ele relembra momentos de sua trajetória, fala sobre as dificuldades enfrentadas por um ator de teatro ao chegar ao audiovisual e reflete sobre o papel da arte e os desafios de viver da profissão no Brasil.

Kiko conta como Todas as Coisas Maravilhosas, monólogo que protagoniza desde 2019, teve um papel importante durante uma crise de ansiedade e depressão. “Eu acho que fez parte da minha cura o processo todo. Voltar a falar sobre isso depois de ter vivido isso, me ajudou”, revela. A experiência também o levou a criar uma lista mental de pequenas coisas boas da vida, como uma risada, um sorvete ou um banho de mangueira.

O ator relembra ainda um dos momentos mais difíceis desde a estreia do espetáculo: um dia em que nenhum ingresso foi vendido e não houve público. “E aí eu fui chorar”, conta. Para ele, situações como essa fazem parte da profissão. “Eu falo que o teatro é feito de fracassos, porque é isso.”

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Ao falar sobre a chegada ao audiovisual, Kiko explica que uma das principais dificuldades para quem vem do teatro é manter a concentração diante do ritmo e do barulho de um set. Ele também reflete sobre a capacidade de transformação da arte e resume sua visão em uma frase: “A arte salva. Eu acredito nisso, de verdade.”

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