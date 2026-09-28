O Antimatéria: Energia Geek desta segunda-feira (28) chega ao penúltimo capítulo da temporada de "Lanternas" para analisar os acontecimentos do episódio 7. Com a série a um passo do encerramento, a equipe revisita as principais revelações e os conflitos que movimentam a tropa dos Lanternas Verdes.

Durante o programa, o time debate os acontecimentos do setor espacial, as novas informações apresentadas pela produção e as consequências dos conflitos entre os integrantes da tropa. A análise também observa como os últimos acontecimentos alteram o cenário para o episódio final.

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A equipe ainda reúne as principais expectativas para o desfecho da série, retomando os mistérios que permanecem sem resposta e as peças que foram colocadas no tabuleiro ao longo da temporada.

Na reta final, o programa também discute o que a produção da DC precisa apresentar no último episódio para amarrar as histórias desenvolvidas até o momento e entregar uma conclusão que corresponda às expectativas construídas ao longo da temporada.

Com apresentação de Anderson Abraços, Clayton Ferreira e Jeff Kayo, o Antimatéria: Energia Geek acompanha as principais novidades do universo geek, analisando lançamentos, séries, filmes, games e animações.

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Assista o programa: