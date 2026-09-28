Com apresentação de João Marcello Bôscoli, o programa vai ao ar na TV Cultura às 23h30

A TV Cultura exibe, nesta terça-feira (29), um novo episódio de O Novo Sempre Vem, série musical apresentada por João Marcello Bôscoli, que recebe a cantora, compositora e performer paraense Liège.

Natural de Belém do Pará, a artista constrói sua trajetória a partir do encontro entre a música brasileira contemporânea, referências amazônicas, afro-brasileiras e elementos de sua ancestralidade.

Liège iniciou a carreira em Belém e, posteriormente, mudou-se para São Paulo, onde também desenvolveu parte de sua trajetória artística. Em 2016, lançou o EP "Filho de Gal", com quatro faixas autorais. Em 2021, apresentou seu primeiro álbum, "Ecdise", produzido por DJ Duh e lançado pelo Natura Musical. O disco tem a ancestralidade como um dos principais temas e aborda questões como amor, cuidado, autoconhecimento, liberdade e transformação.

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A sonoridade do álbum aproxima a MPB de referências amazônicas e afro-brasileiras, mantendo presentes as raízes paraenses da artista. Entre as faixas, está “Deixa Ir”, cujo videoclipe foi gravado na Ilha de Mosqueiro e traz elementos ligados às memórias e aos saberes familiares de Liège. "Ecdise" também foi reconhecido pela APCA e integrou a lista de melhores discos brasileiros de 2021.

Em trabalhos posteriores, a artista lançou “D.Q.U.”, single que marcou uma nova etapa de sua produção e estabeleceu uma relação entre as águas da Amazônia e sua experiência em São Paulo. No palco de O Novo Sempre Vem, Liège apresenta uma performance exclusiva e conversa com João Marcello Bôscoli sobre sua trajetória, suas referências e os caminhos que vem construindo na música brasileira.

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Serviço

O Novo Sempre Vem

Apresentação: João Marcello Bôscoli

Exibição: terças-feiras, às 23h30

Horário alternativo: domingos, às 22h

Transmissão: TV Cultura

Disponibilidade: após a exibição, no aplicativo Cultura Play e no canal da Trama no YouTube