O Roda Viva desta segunda-feira (28) recebeu o ator Tony Ramos, nome fundamental para a criação da identidade e da história da teledramaturgia no Brasil.

Durante a entrevista, a menos de uma semana do primeiro turno das eleições deste ano, o ator afirma que tem posição política, mas não declara voto nem faz campanha para nenhum candidato.

“Eu jamais declarei voto, jamais subi em palanque político, jamais fiz campanha política. O único momento suprapartidário de que participei com muita alegria foi o das Diretas. Já viajei para algumas capitais pedindo, clamando para que pudéssemos voltar a votar”, relembra.

"Jamais subi em palanque político."



No #RodaViva, o ator Tony Ramos explica por que não declara voto ou faz campanha para candidatos. #TVCultura #SomosCultura pic.twitter.com/wab0thOrHR — Roda Viva (@rodaviva) September 29, 2026

Tony afirma que não se sente confortável em usar sua influência e popularidade para angariar apoio político.

“Eu sou uma pessoa muito... desculpe falar dessa maneira, mas muito conhecida. Eu sei bem o que é pegar um avião, vir para cá, como hoje, tirar fotos dentro do avião, no saguão, a caminho do automóvel que foi me buscar… Eu sei muito bem o que é isso. Não há interação maior, não há rede social maior do que essa interação popular. E eu nunca concordei em induzir ninguém ao voto. Eu tenho candidato? Sim. Eu tenho uma posição clara? Sim. Quem é íntimo meu sabe. Agora, eu propagá-la? Não. Mas não sou contra quem a propague”, comenta.



Participam da entrevista Adriana Couto, apresentadora do Metrópolis, da TV Cultura; Flávia Guerra, crítica de cinema, colunista do UOL e apresentadora do podcast Plano Geral; Gabriel de Oliveira, publisher do portal TV Pop e colunista de mídia do jornal O Dia e de O Antagonista; José Armando Vannucci, jornalista e crítico de TV da TV Gazeta e do Canal do Vannucci; e Ubiratan Brasil, jornalista cultural.

O programa conta ainda com a participação de Rodolpho Gamberini, jornalista e primeiro apresentador do Roda Viva. Ele comandou a estreia da atração em 29 de setembro de 1986.

Assista ao programa na íntegra:



​Com apresentação de Ernesto Paglia, o Roda Viva vai ao ar na TV Cultura, com transmissão simultânea no YouTube e no site oficial da emissora.