No Roda Viva, ator diz que é preciso aprender a lidar com a tecnologia, já que ela está aí

O Roda Viva da última segunda-feira recebeu o ator Tony Ramos, nome fundamental para a criação da identidade e da história da teledramaturgia no Brasil.

Durante a entrevista, o ator opina sobre os limites da inteligência artificial (IA) no audiovisual. Ele critica a prática de substituição ou recriação de artistas por meio da tecnologia, tema que tem gerado debates e greves em Hollywood.

“Em vida, eu não permitiria [sua recriação por IA] nem a pau. Não quero isso. Acho um horror, acho que isso é mentir para quem te assiste. Isso é um subterfúgio para tentar falar que melhora o custo e melhora a qualidade. Mentira, a qualidade é isso aqui: é carne, é osso, é alma, é vibração”, afirma.

"A IA veio para ficar, temos que aprender a lidar com ela."



No #RodaViva, Tony Ramos opina sobre a presença da inteligência artificial nas artes. #TVCultura #SomosCultura pic.twitter.com/Ish00M21o6 — Roda Viva (@rodaviva) September 29, 2026

O artista revela que foi vítima recentemente de uma manipulação feita com inteligência artificial. Na ocasião, um vídeo nas redes sociais mostrava uma deepfake dele, em uma entrevista com Ana Maria Braga, vendendo remédios para a próstata.

“Roubaram minha imagem em uma entrevista com a Ana Maria Braga. Dublaram, mal dublado, aliás, e fizeram eu vender um remédio para próstata”, conta.

Apesar dos problemas, Ramos diz que é preciso aprender a lidar com a tecnologia, que já é uma realidade atualmente, e que vai deixar a decisão de eventuais recriações por IA para filhos e netos. “Eles que resolvam”, diz.



Participam da entrevista Adriana Couto, apresentadora do Metrópolis, da TV Cultura; Flávia Guerra, crítica de cinema, colunista do UOL e apresentadora do podcast Plano Geral; Gabriel de Oliveira, publisher do portal TV Pop e colunista de mídia do jornal O Dia e de O Antagonista; José Armando Vannucci, jornalista e crítico de TV da TV Gazeta e do Canal do Vannucci; e Ubiratan Brasil, jornalista cultural.

Ainda há a participação de Rodolpho Gamberini, jornalista e primeiro apresentador do Roda Viva. Ele comandou a estreia do programa em 29 de setembro de 1986.

Assista ao programa na íntegra:

​Com apresentação de Ernesto Paglia, o Roda Viva vai ao ar na TV Cultura, com transmissão simultânea no YouTube e no site oficial da emissora.