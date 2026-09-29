O Roda Viva desta segunda-feira recebe o ator Tony Ramos, nome fundamental para a criação da identidade e da história da teledramaturgia no Brasil.

Durante a entrevista, o ator relembra a sensação de insegurança ao trabalhar durante a Ditadura Militar e conta como foi ter que lidar com a censura.

Um dos episódios envolvendo o regime que marcaram sua carreira aconteceu por causa de uma sequência de nudez na novela 'O Astro', de 1977. Na ocasião, a cena do roteiro em que Márcio, personagem de Tony, se despia teve que ser negociada pela rede Globo; pela autora, Janete Clair; e pelo diretor, Daniel Filho, junto aos censores.

“Aquilo foi negociado por Daniel Filho, TV Globo, Dona Janete [...]. Eles diziam: ‘Esse personagem tem verdadeira devoção por São Francisco de Assis e faz um voto de pobreza nesse momento. Não cortem a cena. Não é escandaloso’”, conta. Os censores optaram por aprovar a cena após a análise.

"É inacreditável trabalhar sob censura."



No #RodaViva, o ator Tony Ramos conta como a censura na ditadura militar impactou seu trabalho.



Ele relembra a burocracia envolvida na aprovação pelo regime de uma cena de nudez que ele protagonizou na novela 'O Astro', de 1977.… pic.twitter.com/I6nvxnwjZd — Roda Viva (@rodaviva) September 29, 2026

Apesar da aprovação, o ator relata o sentimento de insegurança durante o regime.

“Você não queira saber as dores internas que isso [a censura] provocava. Os temores, as inseguranças. O medo era de que, de repente, você fosse chamado para ir ao DOPS. É inacreditável trabalhar sob censura”, afirma.

Participam da entrevista Adriana Couto, apresentadora do Metrópolis, da TV Cultura; Flávia Guerra, crítica de cinema, colunista do UOL e apresentadora do podcast Plano Geral; Gabriel de Oliveira, publisher do portal TV Pop e colunista de mídia do jornal O Dia e de O Antagonista; José Armando Vannucci, jornalista e crítico de TV da TV Gazeta e do Canal do Vannucci; e Ubiratan Brasil, jornalista cultural.

O programa conta ainda com a participação de Rodolpho Gamberini, jornalista e primeiro apresentador do Roda Viva. Ele comandou a estreia da atração em 29 de setembro de 1986.

Assista ao programa na íntegra:

​Com apresentação de Ernesto Paglia, o Roda Viva vai ao ar na TV Cultura, com transmissão simultânea no YouTube e no site oficial da emissora.