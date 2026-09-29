Emissora estreia o interprograma "Qual o som do desenho?" e traz de volta à programação a série "Quintal no Zoo"

Em comemoração ao Mês das Crianças, a TV Rá Tim Bum prepara uma programação especial ao longo de outubro, com a estreia de novos conteúdos e o retorno de atrações conhecidas do público.

Entre os destaques, estão: o interprograma "Qual o som do desenho?", que estreia neste sábado (3/10), e a volta do "Quintal no Zoo". No Dia das Crianças (12), a emissora também exibe o curta-metragem "Meu Pai".

A partir de 3 de outubro, "Qual o som do desenho?" passa a integrar a programação diariamente, em horários rotativos. A série propõe uma experiência que une desenho, música e sons, ao imaginar quais seriam os sons de desenhos criados a partir de temas musicais. Em cada episódio, personagens, imagens e formas geométricas ganham movimento acompanhados por melodias produzidas com diferentes instrumentos. A direção é de André Pádua e Tiago Saad.

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No mesmo dia, a TV Rá Tim Bum traz de volta "Quintal no Zoo", exibido de segunda a sexta, às 13h35 e 17h, e aos sábados e domingos, às 19h20.

Ambientada no Zoológico de São Paulo, a série acompanha Doroteia, Ludovico, Ofélia e Osório em aventuras pela área de Mata Atlântica. Ao longo dos episódios, o grupo conhece animais, conversa com profissionais que trabalham no zoológico e descobre diversas curiosidades sobre a natureza. A direção é de Elisabete Alves Rodrigues.

No dia 12 de outubro, em celebração ao Dia das Crianças, a emissora exibe "Meu Pai" na faixa Cine Rá Tim Bum. Dirigido por Ana Luiza Azevedo, o curta acompanha Álvaro, de 12 anos, filho único de pais separados, que atravessa uma fase de descobertas e questionamentos sobre o crescimento, a adolescência e sua relação com o pai. A produção será exibida às 14h30 e às 20h.

Com novos conteúdos e o retorno de atrações voltadas ao público infantil, a TV Rá Tim Bum amplia sua programação especial durante o mês de outubro, reunindo música, natureza, aventura e histórias sobre as relações familiares.

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