Fundação Padre Anchieta

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Reprodução | TV Cultura
Reprodução | TV Cultura

No Provoca, Kiko Mascarenhas fala sobre a relação com o teatro e o papel que a arte ocupa em sua trajetória. Apesar de também gostar de cinema e televisão, o ator afirma que é no palco que se reconhece. “O teatro é a minha casa. É onde eu me reconheço”, diz.

Kiko relembra que levou dez anos para chegar à televisão e que, até então, já havia construído uma trajetória importante no teatro. Para ele, a experiência nos palcos foi fundamental para sua formação como ator e para tudo o que veio depois.

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A conversa também passa pelo impacto que uma obra pode causar em quem entra em contato com ela. “A arte salva. Eu acredito nisso, de verdade”, afirma. Kiko explica que esse efeito nem sempre acontece de maneira grandiosa: pode estar em uma gargalhada, em uma emoção ou na sensação de sair de uma experiência artística diferente de como entrou.

Ao falar sobre os desafios de viver de teatro no Brasil, o ator destaca ainda a coragem necessária para seguir na profissão. “Você tem que ser muito destemido”, afirma.

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