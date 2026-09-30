Ator fala sobre a importância de valorizar momentos simples e reflete sobre o impacto das telas nas relações

Por muito tempo, Kiko Mascarenhas associou o amor pela vida a grandes acontecimentos, velocidade e pressa. A experiência com o espetáculo Todas as Coisas Maravilhosas, no entanto, fez o ator olhar de outra forma para aquilo que torna a vida especial. No Provoca, ele reflete sobre a importância de perceber os pequenos momentos do cotidiano.

“A gente fica o tempo inteiro achando que as coisas maravilhosas são imensas. E, às vezes, é ouvir uma risada de alguém que você gosta, ou de uma criança”, afirma.

Kiko conta que sempre foi apaixonado pela vida, mas que passou a entender que esse sentimento também está nas coisas simples, que muitas vezes acabam passando despercebidas. A experiência com o espetáculo contribuiu para essa mudança de olhar e para a percepção de que nem sempre é preciso esperar por grandes acontecimentos para reconhecer o que há de bom no dia a dia.

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A conversa também passa pela relação entre tecnologia e contato humano. Para Kiko, o celular transformou a maneira como as pessoas se comunicam e pode dificultar justamente o encontro presencial. “O celular está impedindo a gente de se comunicar”, diz.

Ao falar sobre as relações mediadas pelas telas, o ator questiona o que se perde quando o contato cara a cara deixa de fazer parte da rotina.

Assista ao programa completo: