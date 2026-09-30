Imagine um filme de aventura sem música. Um tubarão aparece, mas não dá medo. Um herói vai salvar o mundo e ninguém sente coragem. Um pirata corre em busca de um tesouro, mas cadê a emoção? E aquele personagem de desenho que tropeça, cai e levanta? Talvez nem tenha graça. Agora coloque a música. Tudo muda. É essa descoberta que a Orquestra Brasil Jazz Sinfônica irá apresentar no concerto, comentado e interativo, “A Música Conta Histórias”, no dia 12 de outubro, no Teatro Franco Zampari, às 15h30. Os ingressos são gratuitos e devem ser reservados na plataforma Uticket.

Regido pelo maestro Gustavo Petri e com narração de Adriana Couto, apresentadora do programa Metrópolis, da TV Cultura, o concerto-aventura faz a música sair da tela e ir para o palco mostrar do que é capaz.

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Durante cerca de 50 minutos, o público embarca em uma viagem por filmes, desenhos, aventuras, heróis, mistérios, canções brasileiras e até por rock. E tem uma missão: descobrir como a música consegue fazer a gente sentir medo, coragem, alegria, suspense, ternura ou vontade de sair correndo atrás de um tesouro.

Com interações lúdicas e divertidas, o concerto transforma a orquestra em uma verdadeira máquina de criar emoções. A cada nova música, o público é convidado a ouvir, imaginar, adivinhar e participar: isso é música de herói ou de vilão? Dá medo ou dá coragem? O que será que está acontecendo nessa cena? E, enquanto brincam de descobrir, percebem algo surpreendente: não é preciso ver uma imagem para imaginar uma história. Às vezes, basta ouvir a música.

No repertório, aventuras e perseguições de “Piratas do Caribe”, “Indiana Jones” e “Missão: Impossível” dividem espaço com o suspense de “Tubarão”, a grandiosidade de “Star Trek”, o heroísmo de “Gladiador” e “Apollo 13”, a delicadeza de “Carinhoso” e de Edu Lobo, o humor de “Looney Tunes” e “Tarzan”, e a energia do rock da canção “Smoke on the Water” e da banda Big Country.

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“A Música Conta Histórias” leva o público a muitos mundos. Em um momento é uma nave espacial, em outro um navio pirata, uma floresta, uma perseguição, um desenho animado ou até uma banda de rock - tudo depende do que a música quer contar. As pessoas não vão apenas ouvir um concerto. Vão descobrir que a música pode mudar completamente a maneira como enxergamos uma história. E, depois dessa aventura, talvez nunca mais assistam a um filme do mesmo jeito.

Serviço

Dia: 12 de outubro (segunda-feira)

Horário: às 15h30

Local: Teatro Franco Zampari

Concerto: A Música Conta Histórias (comentado e interativo)

Concepção e regência: Gustavo Petri

Arranjos: Maestro Fábio Prado

Duração: aproximadamente 50 minutos

Reservas na plataforma Uticket

Sobre a orquestra

A Brasil Jazz Sinfônica, fundada em São Paulo há 36 anos e atualmente gerida pela Fundação Padre Anchieta, é uma das principais orquestras do país e um dos grupos mais originais do mundo.

Composta por 70 músicos, a orquestra tem como marca um repertório contemporâneo e popular. Inspirada nas grandes orquestras de rádio das décadas de 1950 e 1960, surgiu com o propósito de recuperar esse espírito do passado e oferecer arranjos sinfônicos inovadores para a música popular brasileira e internacional.