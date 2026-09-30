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Foto: Nadja Kouchi - Acervo TV Cultura
Foto: Nadja Kouchi - Acervo TV Cultura

A Brasil Jazz Sinfônica revisita grandes momentos ao lado de Mart’nália e Martinho da Vila em um programa especial que reúne samba, música brasileira e arranjos preparados especialmente para a orquestra. Pegando carona na recente turnê "Pai e Filha", o concerto recupera interpretações marcantes dos artistas em encontros que celebram diferentes gerações do samba.

No repertório, Mart’nália interpreta sucessos como "Pé do Meu Samba", "Suburbano Blues", "Deixa a Menina / Sem Compromisso" e "Disritmia".

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O programa também reúne Martinho da Vila e Alcione em "Canta, Canta, Minha Gente" e "Não Deixe o Samba Morrer", ampliando o encontro entre grandes nomes da música brasileira e a sonoridade da Brasil Jazz Sinfônica.

Com arranjos exclusivos, escritos sob medida para a Jazz, o concerto destaca a versatilidade da orquestra ao unir sua formação sinfônica às diferentes linguagens do samba, revisitando canções conhecidas em novas interpretações.

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Repertório:
Pé do Meu Samba — com Mart’nália;

Onde Anda Você / Estácio, Holly Estácio — com Mart’nália;

Suburbano Blues — com Mart’nália;

Tom Maior — com Martinho da Vila;

Ex-Amor — com Martinho da Vila;

Era de Aquarius — com Martinho da Vila;

Deixa a Menina / Sem Compromisso — com Mart’nália;

Disritmia — com Martinho da Vila;

Disritmia — com Mart’nália;

Canta, Canta, Minha Gente — com Martinho da Vila e Alcione;

Não Deixe o Samba Morrer — com Martinho da Vila e Alcione.