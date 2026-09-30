Programa analisa as duas produções de ação do Prime Video e a expansão do universo investigativo

O Antimatéria: Energia Geek desta quarta-feira (1º) coloca em pauta a dupla de produções de ação do Prime Video: "Reacher" e "Neagley". A equipe do programa acompanha as duas séries para analisar o ritmo das tramas, o desenvolvimento dos personagens e a combinação entre combates, investigação e adrenalina.

Durante o programa, o time debate as características de cada adaptação e observa como as produções constroem suas histórias e apresentam seus protagonistas. A análise também aborda o carisma dos personagens e a maneira como ação e investigação se complementam ao longo dos episódios.

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Outro ponto discutido é a expansão do universo investigativo no streaming, considerando como "Neagley" amplia o cenário apresentado por "Reacher" e apresenta novas possibilidades para esse universo.

A equipe também avalia se as duas produções conseguem preservar a atmosfera intensa e o estilo de ação que ajudaram a conquistar o público, além de discutir os elementos que diferenciam cada série.

Com apresentação de Anderson Abraços, Clayton Ferreira e Jeff Kayo, o Antimatéria: Energia Geek acompanha as principais novidades das séries, filmes, games, animes e demais produções do universo geek.

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Assista o programa:



