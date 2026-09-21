O programa vai ao ar, ao vivo, a partir das 19h30, na TV Cultura e no YouTube do Cartão Verde

No Cartão Verde desta segunda-feira (21), o apresentador Vladir Lemos e os comentaristas Arnaldo Ribeiro, Mauro Cezar Pereira e Oscar Ulisses analisam a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e a prévia dos amistosos da Seleção Brasileira durante a Data Fifa.

O programa vai ao ar, ao vivo, a partir das 20h, na TV Cultura e no YouTube do Cartão Verde.



No último final de semana, o Palmeiras tropeçou diante do Grêmio e viu o Flamengo abrir três pontos de vantagem na disputa da liderança do campeonato.

O Corinthians perdeu o sexto jogo seguido, sendo o quarto em casa, e vê a zona de rebaixamento cada vez mais perto, são três pontos de diferença. Já São Paulo e Santos engrenaram no Brasileirão e agora lutam para chegar no pelotão de cima.

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Além disso, os comentaristas analisam a Data Fifa, em especial os três amistosos da Seleção Brasileira, dois contra a Austrália e um com a Índia. A lista de Ancelotti conta com oito jogadores estreantes na amarelinha e outros que voltaram a vestir a camisa pentacampeã mundial que não foram para a Copa.



Assista à última edição do Cartão Verde: