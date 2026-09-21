O Opinião desta sexta-feira (18) falou sobre a presença das mulheres na política brasileira, que ainda está muito distante de refletir a composição da sociedade. Embora representem mais da metade da população, elas continuam ocupando uma parcela reduzida dos espaços de poder e decisão.

Presente na Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997), a norma das cotas de gênero exige que partidos assegurem o mínimo de 30% e o máximo de 70% de candidaturas de cada sexo. Apesar disso, na visão da advogada e professora da PUC SP Juliana Bastos, partidos têm encontrado brechas na regra para burlar a busca por representatividade.

"Hoje, quando a gente fala dos 30% de candidaturas femininas, entre elas, são identificadas pela justiça eleitoral as candidaturas laranjas, que seriam aquelas fictícias. Então, são mulheres, onde os partidos políticos usam seu nome, sua imagem, mas que não refletem a real competição", comenta.

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No Brasil, o voto feminino foi conquistado no ano de 1932. Atualmente, apenas 17% das cadeiras do Congresso são ocupadas por mulheres. No nível de representatividade feminina no parlamento, o Brasil fica atrás até da Arábia Saudita, último país no qual o voto feminino foi conquistado.



Além da professora, Andresa Boni recebeu no estúdio a coordenadora-geral do Movimento Projeto de Lei Mais Mulheres na Política, Ana Maria Lorena Campos e a cientista política Juliana Fratini.

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