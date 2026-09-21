Programa acompanha projetos de leitura e a participação de estudantes na Bienal do Livro de São Paulo

A literatura ocupa diferentes espaços da educação municipal no Boas Práticas Escolares.

A edição desta quarta-feira (23), que vai ao ar às 19h30, acompanha a participação de estudantes na 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo e apresenta iniciativas que aproximam crianças e jovens da leitura, da produção literária e da cultura.

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Na Bienal, alunos de 41 escolas vinculadas à Academia Estudantil de Letras apresentam suas produções e compartilham experiências de autoria. O programa também acompanha o trabalho do Imprensa Jovem no Ar, com entrevistas e registros sobre o evento, seus participantes e a presença da Espanha como país homenageado.

Entre as experiências desenvolvidas nas escolas, a EMEF Pedro Teixeira relaciona 'Os Miseráveis', de Victor Hugo, ao poema de Sérgio Vaz, enquanto a EMEF Jornalista Paulo Patarra promove uma semana literária dedicada às narrativas da periferia. Já na EMEI Dona Leonor Mendes de Barros, a AELzinha adapta a Academia Estudantil de Letras para a educação infantil.

A edição também apresenta a vivência de estudantes da EMEF Mário Fittipaldi com os 'Contos de Histórias Ancestrais Guarani' no CEU Guarapiranga, valorizando a tradição oral indígena e a preservação da memória ancestral.



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Sobre o programa:

Em 2026, a produção caminha para seu quarto ano de exibição e amplia o olhar sobre a escola, ultrapassando seus muros e conectando histórias de toda a comunidade escolar: estudantes, educadores, pais, gestores e funcionários.



Além das práticas pedagógicas, também apresenta temas de forma mais abrangente, destacando projetos e valorizando a história da educação, além de trazer uma curadoria especial do acervo da emissora.

Assista a edição mais recente: