O Roda Viva desta segunda-feira (22) recebe o jurista e professor Wálter Maierovitch.

Durante a entrevista, o desembargador aposentado defende que os ministros do Supremo Tribunal Federal que tenham alguma relação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, sejam investigados. Ele critica a interrupção do julgamento no Supremo, ocorrida após o pedido de vista do ministro Flávio Dino.

“Se a gente passar em qualquer lugar, em um supermercado ou botequim, e perguntar: ‘há necessidade de investigação criminal ou não?’ Todos vão responder que sim (...), o sistema republicano tem como pedra angular o princípio da igualdade de todos perante a lei. O que a gente está vendo? Ministros que se acham acima da lei”, afirma.

"Os ministros se acham acima da lei."



No #RodaViva, o jurista e professor Wálter Maierovitch defende que ministros envolvidos com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro sejam investigados.#TVCultura #SomosCultura pic.twitter.com/Lkdwhp9pWy — Roda Viva (@rodaviva) September 22, 2026

Após o pedido de vista, a sessão extraordinária do STF que analisou a relação entre o ministro Alexandre de Moraes e Vorcaro terminou em quatro votos a três para que as condutas de Moraes e André Mendonça fossem julgadas separadamente.

Para Maierovitch, as investigações se fazem necessárias por indícios de autoria de crime e prova de materialidade. O jurista critica a interrupção no julgamento e fala em ministros que “não querem a verdade”.

“O grupo do Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Flávio Dino e Cristiano Zanin não quer a verdade real, não quer apurar, ao contrário do sistema republicano. Torna-se uma casta, uma casta que está acima da lei”, afirma.

Participam da bancada de entrevistadores Fábio Zanini, editor do painel da Folha de S.Paulo; Fausto Macedo, repórter de o Estado de S.Paulo e editor do blog Fausto Macedo no portal do Estadão; Luisa Moraes Abreu Ferreira, professora da FGV Direito SP; Luiz Megale, âncora da Rádio Band News FM; Michelle Asato, professora de direito constitucional e do programa de mestrado e doutorado em direito político e econômico do Mackenzie; e Milton Jung, jornalista da CBN.

Assista ao programa na íntegra:

Com apresentação de Ernesto Paglia, o Roda Viva vai ao ar na TV Cultura, com transmissão simultânea no YouTube e no site oficial da emissora.