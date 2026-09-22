O Roda Viva desta segunda-feira (22) recebe o jurista e professor Wálter Maierovitch.

Durante a entrevista, o desembargador aposentado critica a postura do atual procurador-geral da República, Paulo Gonet, e questiona sua imparcialidade em relação às investigações sobre o caso Master.

Maierovitch classifica a atuação do PGR como a de um "advogado de defesa". Ele cobra uma postura mais firme do Senado Federal diante do caso. O estopim para as críticas é uma fotografia, datada de abril de 2024, em que Gonet aparece consumindo uísque e charutos ao lado de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master e pivô de investigações. Embora o procurador-geral já tenha confirmado a veracidade da imagem e alegado que sua relação com o empresário foi "brevíssima e banal", o jurista avalia que a eventual relação entre os dois configura “quebra de decoro”.

"Tem que ter decoro."



No #RodaViva, o jurista e professor Wálter Maierovitch critica a aproximação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, com Daniel Vorcaro.#TVCultura #SomosCultura pic.twitter.com/uhUBiDRuWD — Roda Viva (@rodaviva) September 22, 2026

"Diga-me com quem andas que te direi quem és. À mulher de César, não basta ser, precisa parecer. Tem que ter dignidade, tem que ter decoro", afirma. O convidado defende que ministros e procuradores não devem aceitar convites sociais de figuras suspeitas em hipótese alguma, alertando que Gonet estaria arranhando a imagem do Ministério Público, uma instituição fundamental para a sociedade.

Durante a argumentação, Gonet foi comparado a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), como Gilmar Mendes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Segundo Maierovitch, figuras com esses cargos por vezes "se despem das vestes talares" (o traje oficial de magistrados e procuradores) para "passar pano em escândalos", agindo em defesa de suspeitos ao invés de representarem o Estado e a sociedade.





Omissão do Senado e próximos passos no MP

O jurista também critica uma inércia do Legislativo em relação a Gonet, lembrando que a Constituição Federal garante ao Senado a competência para cassar o mandato do Procurador-Geral da República.

"O PGR pode tomar um cartão vermelho do Senado. [...] O que o Senado tem feito diante disso? Nada", pontua.

Apesar da falta de movimentação política, o episódio terá desdobramentos nas instâncias de controle do próprio Ministério Público. No próximo dia 25, o Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), que atua como controle interno da instituição, tem uma audiência marcada para deliberar sobre a conduta de Paulo Gonet.

Participam da bancada de entrevistadores Fábio Zanini, editor do painel da Folha de S.Paulo; Fausto Macedo, repórter de o Estado de S.Paulo e editor do blog Fausto Macedo no portal do Estadão; Luisa Moraes Abreu Ferreira, professora da FGV Direito SP; Luiz Megale, âncora da Rádio Band News FM; Michelle Asato, professora de direito constitucional e do programa de mestrado e doutorado em direito político e econômico do Mackenzie; e Milton Jung, jornalista da CBN.

Assista ao programa na íntegra: