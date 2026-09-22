Edição de 2018 revisita a trajetória do escritor e jornalista e sua obra “1968 – O ano que não terminou”

A TV Cultura presta homenagem ao escritor e jornalista Zuenir Ventura, que morreu nesta terça-feira (22), aos 95 anos, com a exibição de sua participação no Roda Viva, a partir de 0h30. A edição, gravada em 2018, será reapresentada pela emissora como forma de relembrar a trajetória de um dos nomes de destaque do jornalismo e da literatura brasileira.

Na entrevista, Zuenir Ventura falou sobre sua carreira e a republicação do livro '1968 – O Ano Que Não Terminou'. Na ocasião, a obra marcava 30 anos de sua primeira publicação e 50 anos dos acontecimentos retratados.

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Apresentado por Ricardo Lessa, o programa teve na bancada de entrevistadores Ricardo Kotscho, escritor e jornalista; Robinson Borges, editor do Caderno EU, do jornal Valor Econômico; Patrícia Campos Mello, repórter especial da Folha de S.Paulo; Sílvia Nascimento, jornalista do portal Mundo Negro; e Paulo Werneck, ex-curador da Festa Literária Internacional de Paraty e editor da Revista 451, especializada em livros. O programa também contou com a participação do cartunista Paulo Caruso.

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