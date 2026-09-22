No Provoca, Marcelo Tas recebe o empresário, autor e especialista em inovação Ricardo Geromel para uma conversa sobre a transformação da China nas últimas décadas.

No bate-papo, Geromel relembra que, até o fim dos anos 1970, a China vivia uma realidade de extrema pobreza. Segundo o especialista, até 1978 não havia empresas privadas no país. Hoje, são milhões de empresas privadas e mais de 100 milhões de empreendedores. Ao falar sobre o modelo político e econômico chinês, ele explica que o país não se encaixa simplesmente nas definições tradicionais de capitalismo ou comunismo. “É o Partido Comunista Chinês que está no poder, mas é um modelo de gerir o país que é único”, afirma.

Para o empresário, a educação é fundamental para entender a sociedade chinesa. “Acho que a principal diferença cultural da China com o Brasil é a relação com o estudo”, diz. Ele explica como a formação acadêmica tem grande peso na sociedade e destaca a forte competição por vagas nas universidades. “Se quer que o teu filho melhore de vida, a tua filha, a tua família, dá estudo para ele. Na China é tão simples quanto isso.”

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Geromel também fala sobre o avanço da tecnologia e da robótica diante do desafio demográfico chinês. Segundo ele, com a redução da população e o aumento do custo da mão de obra, a automação ganha cada vez mais espaço. “Só na China tem mais robô industrial do que no resto do mundo somado”, afirma.

Ao longo da conversa, o especialista também comenta a relação comercial entre Brasil e China. “A China é nossa maior parceira comercial desde 2009”, destaca, ao falar sobre a importância do país asiático para a economia brasileira e sobre os setores em que a China já se tornou uma presença inevitável.

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