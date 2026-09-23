Empresário explica a importância do agronegócio brasileiro para os chineses e comenta avanços tecnológicos e a cultura de negócios do país

No Provoca, Marcelo Tas conversa com o empresário, autor e especialista em inovação Ricardo Geromel sobre a relação entre Brasil e China, com destaque para a importância do agronegócio brasileiro para os chineses.

No bate-papo, ele fala sobre a dependência entre os dois países, os investimentos chineses em infraestrutura e os avanços da China em áreas como energia solar, baterias e carros elétricos.

Segundo Geromel, Brasil e China vivem uma relação de dependência mútua. “É uma simbiose. Se a China parar de comprar, para quem que o Brasil vai vender esses volumes? E se o Brasil parar de vender, se o agro tiver problema (...) nossa balança comercial fica negativa”, afirma. Para ele, porém, essa relação pode mudar: “É um casamento. Só que o que é assustador é que o pessoal acha que esse casamento é para sempre.”

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O especialista também fala sobre a maneira de fazer negócios na China e apresenta conceitos como ‘guanxi’, baseado na construção de relações de confiança ao longo do tempo, e ‘mianzi’, ligado à ideia de “dar face” e “receber face”. “Como se constrói relação de confiança? Só de um jeito, com tempo”, explica.

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