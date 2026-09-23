Projeto terá duração de cinco anos e vai investigar aplicações de inteligência artificial, TV 3.0, novas narrativas audiovisuais e serviços públicos interativos

A TV Cultura e a Universidade de São Paulo (USP) terão um centro dedicado à pesquisa, experimentação e desenvolvimento de novas soluções para a comunicação pública. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) aprovou a criação do CCD – Comunicação Pública e Transformação Digital: Inteligência Artificial, TV 3.0 e Inovação Cidadã para Comunicação de Interesse Público, uma parceria entre a Fundação Padre Anchieta (FPA/TV Cultura) e a Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP). O projeto terá duração de cinco anos, de fevereiro de 2027 a janeiro de 2032.



A iniciativa nasce da necessidade de investigar os impactos das transformações tecnológicas sobre a comunicação pública e desenvolver novas possibilidades para a produção, distribuição e acesso a conteúdos e serviços de interesse da sociedade. O centro contará com recursos para pesquisas, bolsas e reservas técnicas, aproximando a produção científica e o desenvolvimento tecnológico dos desafios concretos enfrentados pela comunicação pública em um ambiente digital em constante transformação.



Para a presidente da Fundação Padre Anchieta, Maria Angela de Jesus, o CCD representa um passo importante na estratégia da TV Cultura de se preparar para as transformações da comunicação pública. “A iniciativa surgiu a partir da necessidade de olharmos para os novos desafios trazidos pela transformação digital e pensarmos, desde já, em caminhos para o futuro da comunicação pública. A aproximação com a USP nos permitiu unir a experiência da TV Cultura ao conhecimento acadêmico, criando uma proposta que ganha ainda mais força com o apoio da FAPESP. É uma oportunidade de transformar pesquisa e inovação em soluções concretas para a sociedade”, afirma Maria Angela.



"Os CCDs são estratégicos para o Estado de São Paulo e para a articulação científica da Universidade. A parceria entre a ECA e a Fundação Padre Anchieta aproxima o saber acadêmico à prática da comunicação pública, abordando uma temática absolutamente relevante e aderente ao nosso entendimento sobre o lugar transformador da comunicação", diz Clotilde Perez, professora e diretora da Escola de Comunicações e Artes da USP.











Inteligência Artificial, TV 3.0 e novas narrativas

O CCD será estruturado em três grandes eixos. O primeiro investigará aplicações de Inteligência Artificial para acervos audiovisuais e comunicação pública, incluindo o desenvolvimento de tecnologias para organização, processamento e acesso ao acervo da TV Cultura.



O segundo eixo será dedicado a plataformas digitais e novas narrativas audiovisuais, com foco especialmente no público infantojuvenil. A pesquisa vai explorar novas formas de criação, produção, distribuição e interação com conteúdos audiovisuais em diferentes ambientes digitais.



Já o terceiro eixo terá como foco as possibilidades abertas pela TV 3.0, especialmente o desenvolvimento e a experimentação de serviços interativos. A proposta é investigar como a evolução tecnológica da televisão pode ampliar a oferta de conteúdos, informações e serviços de interesse público e criar novas formas de participação da sociedade.



Além da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico, o CCD terá uma forte dimensão de formação e inovação cidadã. As atividades envolverão profissionais da comunicação, pesquisadores, estudantes universitários, professores e alunos da educação básica.



A coordenadora do curso de Licenciatura em Educomunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP) e Pesquisadora Responsável (PR) pelo projeto, Thaís Brianezi, reforça a importância da iniciativa. “Estamos muito felizes com a aprovação do CCD e com a parceria com a Fundação Padre Anchieta. A Escola de Comunicações e Artes está comemorando em 2026 os seus 60 anos. E nada melhor do que celebrar olhando para frente, ajudando a construir um futuro no qual as novas tecnologias como IA generativa e TV 3.0 estejam a serviço do interesse público, do fortalecimento do direito à comunicação”, destaca.



Entre as ações previstas estão laboratórios de experimentação, desenvolvimento e teste de protótipos, além de processos formativos relacionados à cultura digital, comunicação pública, inteligência artificial, TV 3.0, ciência e novas linguagens audiovisuais.



A criação do centro também integra a estratégia de modernização e inovação da Fundação Padre Anchieta, promovida pela atual gestão. Desde 2025, a instituição mantém o Núcleo de Inovação (NINO), voltado ao desenvolvimento de novas iniciativas e à promoção da transformação digital na Fundação, com participação aberta também aos colaboradores da instituição.



A parceria aproxima a experiência da TV Cultura na produção e difusão de conteúdo da pesquisa científica da USP e abre caminho para o desenvolvimento de novos projetos em tecnologia, formação e comunicação pública.