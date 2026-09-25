O Opinião desta sexta-feira (25) fala sobre o universo das pesquisas eleitorais. Na reta final do primeiro turno das eleições, a edição discute as diferentes formas de se fazer pesquisa e os impactos desse tipo de ferramenta na escolha do eleitor.

Às vésperas do processo eleitoral, uma pergunta pode surgir para o eleitor: "como alguns milhares de votos podem projetar uma eleição com a participação de milhões de pessoas?". Em sua participação no programa, a CEO do Instituto de Pesquisa Ideia, Cila Schulman, cita metodologias que os institutos de pesquisa adotam para garantir maior fidelidade proporcional. Entre elas, estão a reprodução da proporção de grupos sociais em menor escala, como gênero, raça e idade.

“A amostra de uma pesquisa precisa refletir aquela população. Vou dar um exemplo simples: o IBGE me diz que 52% dos eleitores no Brasil são mulheres, então, minha massa precisa refletir isso, assim como refletir a distribuição do eleitorado por região, escolaridade, por idade...", pontua.

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Cila compara o resultado de pesquisas de intenção de voto com o preparo de uma sopa e exames de sangue. Nos dois casos, não é preciso ter a quantidade total dos conteúdos para obter informações relacionadas a eles.



“Você não vai comer a sopa inteira para descobrir se ela está boa de sal (...) você não vai tirar todo o sangue de um corpo humano para fazer um hemograma", compara.

Além da CEO do Instituto de Pesquisa Ideia, Andresa Boni recebe no estúdio o cientista político Alberto Carlos Almeida e o estatístico Neale Ahmed Al-Dash, especialista em pesquisas eleitorais e fundador do PollingData.

Assista ao programa completo:





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