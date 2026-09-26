Filósofo e professor da UNB participa do programa neste domingo (27), em edição que integra o novo módulo “Clássicos da filosofia para os dias de hoje”

Tainá Müller recebe no Café Filosófico deste domingo (27) o filósofo e professor da Universidade de Brasília Eduardo Wolf. Ele também assina a curadoria do novo módulo “Clássicos da filosofia para os dias de hoje”, que propõe uma reflexão contemporânea sobre felicidade, ética e vida humana a partir do pensamento de grandes filósofos da tradição ocidental. A edição inédita vai ao ar às 20h.



Com o tema “Aristóteles e a vida que vale a pena ser vivida”, Wolf parte da noção de eudaimonia, conceito grego tradicionalmente traduzido como felicidade, e revisita a obra do filósofo para discutir quais formas de vida realmente conduzem à realização humana. A conversa aborda temas como prazer, política, sabedoria e escolhas individuais, aproximando a filosofia aristotélica das experiências e dos dilemas contemporâneos.



“Os gregos acreditavam que a Filosofia poderia nos ajudar a descobrir qual é a melhor forma de vida possível para um ser humano. Mais de dois mil anos depois, seguimos confrontados por essa mesma pergunta. Talvez isso explique o porquê de Aristóteles ainda falar tão diretamente às nossas inquietações mais profundas”, afirma Eduardo.



Para o curador, o módulo busca mostrar como os clássicos permanecem atuais e continuam oferecendo ferramentas para pensar o presente. “Filosofar não é um exercício distante da vida cotidiana, mas uma maneira de nos tornarmos mais lúcidos diante das escolhas que nos constituem. Esses pensadores atravessaram séculos, pois ainda nos ajudam a compreender quem somos e como queremos viver”, completa.



Sobre o convidado



Eduardo Wolf é professor de Filosofia Antiga da Universidade de Brasília (UnB) e do Programa de Pós-Graduação em Metafísica da instituição. Vice-diretor da Cátedra UNESCO-Archai sobre as Origens do Pensamento Ocidental e do Núcleo de Estudos Clássicos da UnB, integra grupos de pesquisa ligados à USP, Unifesp e UFRGS. Doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo, realizou estágio de pesquisa na Universidade Ca’ Foscari, em Veneza, na Itália.



Foi curador-assistente e editor de conteúdo do Fronteiras do Pensamento e fundador do suplemento cultural Estado da Arte, do jornal O Estado de S. Paulo. Também colaborou com diferentes veículos de imprensa e crítica cultural.