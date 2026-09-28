A democracia ganha diferentes formas no cotidiano das escolas municipais de São Paulo. O Boas Práticas Escolares acompanha projetos que envolvem tecnologia, educação política, jornalismo, grêmios estudantis e atividades fora da sala de aula para aproximar os estudantes de temas relacionados à cidadania e à participação social.

Na EMEF Dr. Afrânio De Mello Franco, alunos de robótica desenvolvem uma urna eletrônica para a eleição do grêmio, passando pelas etapas de montagem, programação e simulação de votação. Já na EMEF José Augusto César Salgado, estudantes do 9º ano analisam competências de cargos políticos, fake news, deepfakes e promessas eleitorais inviáveis.

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No CIEJA Rosa Kazue Inakake de Souza, o estudo sobre democracia e os Três Poderes é trabalhado com diferentes estratégias, incluindo conteúdos adaptados em Braille e uma simulação de eleição com candidatos fictícios. A participação estudantil também aparece no grêmio "O Futuro é Agora", da EMEF Arquiteto Vilanova Artigas, e nas produções do projeto Imprensa Jovem No Ar.

A edição ainda acompanha a trajetória de Annabelle Rene Andria, ex-aluna da EMEF Guilherme de Almeida, e a participação de estudantes do Imprensa Jovem no Congresso Jeduca. Em outra frente, alunos do 5º ano da EMEF Manoel Vieira de Queiroz Filho exploram o Centro Histórico de São Paulo como parte de um projeto que relaciona patrimônio, pertencimento e cidadania.

Sobre o programa:

Em 2026, a produção caminha para seu quarto ano de exibição e amplia o olhar sobre a escola, ultrapassando seus muros e conectando histórias de toda a comunidade escolar: estudantes, educadores, pais, gestores e funcionários.

Além das práticas pedagógicas, também apresenta temas de forma mais abrangente, destacando projetos e valorizando a história da educação, além de trazer uma curadoria especial do acervo da emissora.

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