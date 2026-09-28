A TV Cultura exibe, nesta quarta-feira (30), às 22h30, o documentário inédito “Vozes do Líbano”.

Produzido pelo departamento de Jornalismo da emissora, o trabalho buscou diferentes recortes da sociedade libanesa para mostrar ao telespectador um pouco do país de origem de uma das maiores comunidades de estrangeiros que criou laços com o Brasil.

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Os entrevistados falam sobre como é viver no Líbano, o que une e o que separa a população e quais são os sabores e dissabores da vida no país. A economia foi um dos problemas citados pela maioria. O fato de o país viver constantemente em guerra também foi mencionado. Por outro lado, praticamente não existe a violência urbana como conhecida no Brasil, o que foi citado como um ponto positivo.

Outra característica marcante é a separação por religião. Os libaneses refutam a ideia de haver uma maioria religiosa no país. A população entende que a sociedade é formada por um mosaico muçulmano e cristão e suas variantes. Diferentemente do Brasil, em que os bairros são claramente divididos por classes sociais, no Líbano, bairros, vilarejos e até cidades são divididos por religião. Isso não impede, no entanto, que pessoas de religiões diferentes convivam entre si.

O documentário mostra ainda São Charbel, santo da Igreja Católica que é respeitado por todas as religiões, inclusive por muçulmanos. Ao serem perguntados sobre o que une os libaneses, os entrevistados citam São Charbel, ao lado da comida e do Exército.

A produção também esteve no sul do Líbano, onde acontecem os conflitos entre o grupo Hezbollah e Israel. Sem entrar no mérito do conflito, pois não fazia parte do escopo do trabalho, foram registradas imagens de prédios destruídos e ouvidos moradores para entender como eles se sentem em meio à guerra. O papel do Hezbollah na sociedade libanesa também é abordado, assim como a maneira como o grupo é visto tanto pela parcela da população que o apoia quanto por quem o rejeita.

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Em Chatila, campo de refugiados palestinos, a equipe acompanhou uma palestina que viveu no local até os 10 anos e voltou agora, adulta, pela primeira vez. Os palestinos, apesar de viverem no Líbano há décadas, não se sentem integrados à sociedade.

As entrevistas mostram que os libaneses se consideram um povo resiliente, alegre, religioso, que come bem e tem orgulho da beleza do país.



