Conferência Mundial FIAT/IFTA 2026 tem o apoio da TV Cultura e contará com a participação da presidente da emissora, Maria Angela de Jesus

A Conferência Mundial FIAT/IFTA 2026 acontece entre os dias 6 e 9 de outubro, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. Realizada pela Federação Internacional de Arquivos de Televisão (FIAT/IFTA), esta será a 50ª edição da conferência, que reúne a comunidade internacional de arquivos audiovisuais. A programação já está disponível, os palestrantes principais (keynotes) foram anunciados e ainda há ingressos limitados disponíveis.

O evento, que tem patrocínio estratégico do BNDES e apoio da TV Cultura, é um fórum dinâmico onde ideias encontram propostas de ação e onde a comunidade global se reúne para abordar os desafios mais urgentes na preservação e no acesso à mídia, em uma atmosfera de colaboração.









Programação da Conferência

A conferência de quatro dias contará com apresentações, painéis de discussão, mesas-redondas com especialistas e palestras principais, com mais de 90 palestrantes presentes no local para compartilhar seus conhecimentos sobre os desafios e as oportunidades do setor. Além disso, o dia de pré-conferência incluirá workshops que abordarão desafios éticos de arquivamento, gestão de coleções sensíveis, habilidades para o futuro e compartilhamento de conhecimento, além de uma sessão especial focada no contexto latino-americano.

A programação completa da Conferência Mundial FIAT/IFTA 2026 já pode ser acessada na plataforma Sched. Os participantes podem navegar pelas sessões diretamente pela página ou baixar o aplicativo do Sched para acompanhar o evento pelo celular.

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A primeira palestra principal da conferência será proferida por Michela Giorelli, produtora executiva de TV na Vicoforte Media Productions. Giorelli é uma executiva de conteúdo premiada com o Emmy, com mais de 25 anos de experiência em narrativa documental e de não ficção na América Latina, no mercado hispânico dos EUA e em plataformas globais. Por mais de duas décadas, atuou como chefe de Produções Originais para a Discovery Latin America/US Hispanic, orientando o desenvolvimento de mais de 10 mil produções, muitas delas premiadas com o Emmy Internacional e dos EUA, incluindo títulos de true crime e documentários atualmente disponíveis na HBO Max, além de longas-metragens documentais aclamados, como 'Castro: The World's Most Watched Man' e 'Chico Mendes: The Price of the Forest'.

Mais recentemente, Giorelli atuou como vice-presidente de Produção Sem Roteiro (Unscripted Production) na NBCUniversal Telemundo Enterprises, onde desenvolveu IPs originais e supervisionou sucessos do horário nobre, como Los 50. Atualmente, atua como consultora e produtora executiva em projetos internacionais de documentários e produções sem roteiro. Nascida em Turim, na Itália, e criada na América Latina, estudou comunicação no Emerson College, em Boston, e possui mestrado em produção cinematográfica pela American University, em Washington, D.C.

A segunda palestra principal será de Maria Angela de Jesus, presidente da Fundação Padre Anchieta/TV Cultura. Com 30 anos de experiência na indústria audiovisual, Maria Angela é uma das principais executivas de mídia do Brasil. Ela ocupou cargos de alta liderança no HBO Latin America Group, Netflix e Paramount+, liderando o desenvolvimento e a produção de conteúdos de ficção, documentários e originais aclamados, incluindo 'Mandrake', 'Psi', 'Magnífica 70', 'Bom Dia', 'Verônica', 'Coisa Mais Linda' e 'Sintonia'. Seu trabalho rendeu diversas indicações ao Emmy Internacional.

Em 2024, ela integrou a Conspiração Filmes como produtora executiva associada. Desde junho de 2025, atua como a primeira mulher presidente da Fundação Padre Anchieta, que gerencia a TV Cultura e várias outras instituições de mídia e culturais, incluindo as rádios Cultura Brasil e Cultura FM, a TV Rá Tim Bum, a Univesp TV, o Solar Fábio Prado e a Orquestra Brasil Jazz Sinfônica.





Sobre a FIAT/IFTA

A Federação Internacional de Arquivos de Televisão (FIAT/IFTA) é a federação mundial de arquivos de mídia, fundada em Paris, em 1977. Reunindo mais de 150 organizações-membros em todo o mundo — incluindo emissoras, arquivos nacionais e regionais, instituições culturais e parceiros comerciais —, a FIAT/IFTA promove a preservação, a gestão, a valorização e a acessibilidade do patrimônio audiovisual.

A federação reconhece os arquivos audiovisuais como uma parte vital do patrimônio cultural, uma memória viva de nossas sociedades e um recurso estratégico para profissionais de mídia, pesquisadores, acadêmicos e gerações futuras. Por meio de suas conferências, comissões especializadas e publicações, a FIAT/IFTA incentiva o intercâmbio de conhecimento, desenvolve padrões e diretrizes e defende a preservação de longo prazo e o acesso sustentável ao conteúdo audiovisual em um cenário midiático em constante evolução.

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