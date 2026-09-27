Fundação Padre Anchieta

Custeada por dotações orçamentárias legalmente estabelecidas e recursos próprios obtidos junto à iniciativa privada, a Fundação Padre Anchieta mantém uma emissora de televisão de sinal aberto, a TV Cultura; uma emissora de TV a cabo por assinatura, a TV Rá-Tim-Bum; e duas emissoras de rádio: a Cultura AM e a Cultura FM.

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Televisão

Rádio

Foto: Nadja Kouchi
Foto: Nadja Kouchi Ivan Lins

Ouça a primeira parte do programa:

Ouça a segunda parte do programa:

Esta semana, Chris Maksud apresenta o terceiro de uma série de quatro programas dedicados aos artistas vencedores do Grammy que já passaram pela Brasil Jazz Sinfônica.

No repertório, “Lua Soberana”, de Ivan Lins e Vitor Martins, na interpretação de Ivan Lins; “O Bêbado e a Equilibrista”, de João Bosco e Aldir Blanc, com João Bosco; “Flores Horizontais”, de Oswaldo de Andrade e Zé Miguel Wisnik, na voz de Liniker; “Banho de Folhas”, de Luedji Luna e Emillie Lapa, com Luedji Luna; “Choro Negro”, de Paulinho da Viola e Fernando Costa, com Paulinho da Viola, entre outras obras.

Repertório:

Ivan Lins e Vitor Martins
Lua soberana
Ivan Lins

João Bosco e Aldir Blanc
O Bêbado e a Equilibrista
João Bosco

João Donato
Vento no canavial
João Donato

Oswaldo de Andrade e Zé Miguel Wisnik
Flores horizontais
Liniker

Lenine e Paulinho Pinheiro
Leão do norte
Lenine

Luedji Luna e Emillie Lapa
Banho de folhas
Luedji Luna

Martinho da Vila
Tom maior
Martinho da Vila

Mart’nália e Mombaça
Entretanto
Mart’nália

Mestrinho
Bom dia
Mestrinho

Paulinho da Viola e Fernando Costa
Choro negro
Paulinho da Viola

Brasil Jazz Sinfônica
Domingo, 27 de setembro, às 11 horas.
Reapresentação: quinta-feira, 01 de outubro às 22 horas.
Apoio de produção: Mavi Parras
Gravação e montagem: Wagner Freitas
Produção: Sophia Razel
Apresentação: Chris Maksud

Rádio Cultura Brasil
FM – 77,9 MHz
www.culturabrasil.com.br
App: CULTURA PLAY