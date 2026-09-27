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Ouça a segunda parte do programa:

Esta semana, Chris Maksud apresenta o terceiro de uma série de quatro programas dedicados aos artistas vencedores do Grammy que já passaram pela Brasil Jazz Sinfônica.



No repertório, “Lua Soberana”, de Ivan Lins e Vitor Martins, na interpretação de Ivan Lins; “O Bêbado e a Equilibrista”, de João Bosco e Aldir Blanc, com João Bosco; “Flores Horizontais”, de Oswaldo de Andrade e Zé Miguel Wisnik, na voz de Liniker; “Banho de Folhas”, de Luedji Luna e Emillie Lapa, com Luedji Luna; “Choro Negro”, de Paulinho da Viola e Fernando Costa, com Paulinho da Viola, entre outras obras.

Repertório:



Ivan Lins e Vitor Martins

Lua soberana

Ivan Lins



João Bosco e Aldir Blanc

O Bêbado e a Equilibrista

João Bosco



João Donato

Vento no canavial

João Donato



Oswaldo de Andrade e Zé Miguel Wisnik

Flores horizontais

Liniker



Lenine e Paulinho Pinheiro

Leão do norte

Lenine



Luedji Luna e Emillie Lapa

Banho de folhas

Luedji Luna



Martinho da Vila

Tom maior

Martinho da Vila



Mart’nália e Mombaça

Entretanto

Mart’nália



Mestrinho

Bom dia

Mestrinho



Paulinho da Viola e Fernando Costa

Choro negro

Paulinho da Viola

Brasil Jazz Sinfônica

Domingo, 27 de setembro, às 11 horas.

Reapresentação: quinta-feira, 01 de outubro às 22 horas.

Apoio de produção: Mavi Parras

Gravação e montagem: Wagner Freitas

Produção: Sophia Razel

Apresentação: Chris Maksud

Rádio Cultura Brasil

FM – 77,9 MHz

www.culturabrasil.com.br

App: CULTURA PLAY