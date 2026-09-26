Ouça o programa completo:

O “Cine Cultura” apresenta a segunda edição com grandes “hits” do cinema brasileiro e internacional.



Alexandre Ingrevallo destaca temas de filmes como “E o vento levou”, “Morte em Veneza”, “Bete Balanço” e “Central do Brasil”.



A edição traz também algumas curiosidades como Duas versões de uma composição de Caetano Veloso que fez parte das trilhas de um filme e uma novela.



Ouça!



Reprise do dia 23/05/2026

Repertório do programa:



Orquestra Boston Pops sob regência de Arthur Fiedler - "A Máquina de Escrever" (Leroy Anderson)



Orquestra Sinfônica de Londres sob regência de Eric Stern - "Trilha sonora do filme "Um bonde chamado desejo". 1 Main title / New Orleans streets" (Alex North)



Orquestra e Coro do Festival de Londres sob regência de Stanley Black - "Suíte do filme "E o vento levou" (1939). Introdução / Tara / Mammy / Melanie / Civil war / Ashley's" (Max Steiner)



Orquestra Filarmônica de Berlim sob regência de Herbert von Karajan - "Sinfonia n. 5 em dó sustenido menor. 4 mov Adagietto" (Gustav Mahler)



Gal Costa - "Tá Combinado" (Caetano Veloso)



Maria Bethânia - "Tá Combinado" (Caetano Veloso)



Cartola - "Preciso me encontrar" (Antônio Candeia)



Antonio Pinto, Fernanda Montenegro e Jaques Morelenbaum - "A carta de Dora (Central do Brasil)" (Antonio Pinto)



Cazuza - "Brasil" (Cazuza e George Israel)



Barão Vermelho - "Bete balanço" (Frejat e Cazuza)



Erasmo Carlos - "É preciso dar um jeito, meu amigo" (Erasmo Carlos e Roberto Carlos)

Cine Cultura – Música de Cinema e o Universo do Audiovisual

Sábado, 26 de setembro de 2026, às 19h. Reapresentação na Rádio Cultura Brasil no domingo, 27 de setembro de 2026, às 9h.

Produção, roteiro e apresentação: Alexandre Ingrevallo

Apoio de produção: Maria Victória Parras

Trabalhos técnicos: Altair Borges e Fabiano Souza



Rádio Cultura FM

103,3 MHz

cultura.uol.com.br/radio

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