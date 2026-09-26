Ouça o programa completo:
O “Cine Cultura” apresenta a segunda edição com grandes “hits” do cinema brasileiro e internacional.
Alexandre Ingrevallo destaca temas de filmes como “E o vento levou”, “Morte em Veneza”, “Bete Balanço” e “Central do Brasil”.
A edição traz também algumas curiosidades como Duas versões de uma composição de Caetano Veloso que fez parte das trilhas de um filme e uma novela.
Ouça!
Reprise do dia 23/05/2026
Repertório do programa:
Orquestra Boston Pops sob regência de Arthur Fiedler - "A Máquina de Escrever" (Leroy Anderson)
Orquestra Sinfônica de Londres sob regência de Eric Stern - "Trilha sonora do filme "Um bonde chamado desejo". 1 Main title / New Orleans streets" (Alex North)
Orquestra e Coro do Festival de Londres sob regência de Stanley Black - "Suíte do filme "E o vento levou" (1939). Introdução / Tara / Mammy / Melanie / Civil war / Ashley's" (Max Steiner)
Orquestra Filarmônica de Berlim sob regência de Herbert von Karajan - "Sinfonia n. 5 em dó sustenido menor. 4 mov Adagietto" (Gustav Mahler)
Gal Costa - "Tá Combinado" (Caetano Veloso)
Maria Bethânia - "Tá Combinado" (Caetano Veloso)
Cartola - "Preciso me encontrar" (Antônio Candeia)
Antonio Pinto, Fernanda Montenegro e Jaques Morelenbaum - "A carta de Dora (Central do Brasil)" (Antonio Pinto)
Cazuza - "Brasil" (Cazuza e George Israel)
Barão Vermelho - "Bete balanço" (Frejat e Cazuza)
Erasmo Carlos - "É preciso dar um jeito, meu amigo" (Erasmo Carlos e Roberto Carlos)
Cine Cultura – Música de Cinema e o Universo do Audiovisual
Sábado, 26 de setembro de 2026, às 19h. Reapresentação na Rádio Cultura Brasil no domingo, 27 de setembro de 2026, às 9h.
Produção, roteiro e apresentação: Alexandre Ingrevallo
Apoio de produção: Maria Victória Parras
Trabalhos técnicos: Altair Borges e Fabiano Souza
Rádio Cultura FM
103,3 MHz
cultura.uol.com.br/radio
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