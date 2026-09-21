Concerto da Orquestra de Câmara da Europa, com a participação de dois artistas ingleses o contratenor Iestyn Davies e seu membro honorário o maestro Robin Ticciati.
Programa: obras de Georg Friedrich Haendel e Wolfgang Amadeus Mozart.
A realização dessas transmissões é graças a parceria entre a Cultura FM e a EBU – União Europeia de Rádio e Televisão.
Conexão Europa
Segunda, 21 de Setembro de 2026, às 20h00
Roteiro e Produção: Inez Medaglia.
Apresentação: Hélio Vaccari.
Apoio de produção: Gustavo Bitencourt.
Cultura FM
103,3 MHz
App: Cultura Play
www.cultura.fm.com.br
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