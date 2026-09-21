﻿﻿Gravação ao vivo realizada em 02 de fevereiro de 2025 na igreja de São Maurício, em Saanen, na Suíça, durante as Cúpulas Musicais de Gstaad

Concerto da Orquestra de Câmara da Europa, com a participação de dois artistas ingleses o contratenor Iestyn Davies e seu membro honorário o maestro Robin Ticciati.



Programa: obras de Georg Friedrich Haendel e Wolfgang Amadeus Mozart.



A realização dessas transmissões é graças a parceria entre a Cultura FM e a EBU – União Europeia de Rádio e Televisão.

Conexão Europa

Segunda, 21 de Setembro de 2026, às 20h00

Roteiro e Produção: Inez Medaglia.

Apresentação: Hélio Vaccari.

Apoio de produção: Gustavo Bitencourt.



Cultura FM

103,3 MHz

App: Cultura Play

www.cultura.fm.com.br