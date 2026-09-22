Gravação ao vivo realizada em 26 de maio de 2024, na sala Hamarikyu Asahi, em Tóquio, no Japão

Concerto do Quarteto de cordas francês Van Kuijk, formado por Nicolas van Kuijk e Sylvain Favre-Bulle aos violinos, Emmanuel François à viola e Anthony Kondo violoncelo.



Programa: “Quarteto de Cordas número 12 em Fá Maior, opus 96 – ‘Americano'”, de Antonín Dvořák, e “Quarteto de Cordas número 6 em fá menor, opus 80”, de Felix Mendelssohn.



Essas transmissões são realizadas graças à parceria da Cultura FM com a EBU - União Europeia de Rádio e Televisão.

Conexão Europa

Terça, 22 de Setembro de 2026, às 20h00

Roteiro e Produção: Inez Medaglia.

Apresentação: Hélio Vaccari.

Apoio de produção: Gustavo Bitencourt.



Cultura FM

103,3 MHz

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