Concerto do Quarteto de cordas francês Van Kuijk, formado por Nicolas van Kuijk e Sylvain Favre-Bulle aos violinos, Emmanuel François à viola e Anthony Kondo violoncelo.
Programa: “Quarteto de Cordas número 12 em Fá Maior, opus 96 – ‘Americano'”, de Antonín Dvořák, e “Quarteto de Cordas número 6 em fá menor, opus 80”, de Felix Mendelssohn.
Essas transmissões são realizadas graças à parceria da Cultura FM com a EBU - União Europeia de Rádio e Televisão.
Conexão Europa
Terça, 22 de Setembro de 2026, às 20h00
Roteiro e Produção: Inez Medaglia.
Apresentação: Hélio Vaccari.
Apoio de produção: Gustavo Bitencourt.
Cultura FM
103,3 MHz
App: Cultura Play
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