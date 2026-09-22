Fundação Padre Anchieta

Custeada por dotações orçamentárias legalmente estabelecidas e recursos próprios obtidos junto à iniciativa privada, a Fundação Padre Anchieta mantém uma emissora de televisão de sinal aberto, a TV Cultura; uma emissora de TV a cabo por assinatura, a TV Rá-Tim-Bum; e duas emissoras de rádio: a Cultura AM e a Cultura FM.

CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS

Rua Cenno Sbrighi, 378 - Caixa Postal 66.028 CEP 05036-900
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Televisão

Rádio

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação Quarteto de cordas francês Van Kuijk

Concerto do Quarteto de cordas francês Van Kuijk, formado por Nicolas van Kuijk e Sylvain Favre-Bulle aos violinos, Emmanuel François à viola e Anthony Kondo violoncelo.

Programa: “Quarteto de Cordas número 12 em Fá Maior, opus 96 – ‘Americano'”, de Antonín Dvořák, e “Quarteto de Cordas número 6 em fá menor, opus 80”, de Felix Mendelssohn.

Essas transmissões são realizadas graças à parceria da Cultura FM com a EBU - União Europeia de Rádio e Televisão.

Conexão Europa
Terça, 22 de Setembro de 2026, às 20h00
Roteiro e Produção: Inez Medaglia.
Apresentação: Hélio Vaccari.
Apoio de produção: Gustavo Bitencourt.

Cultura FM
103,3 MHz
App: Cultura Play
www.cultura.fm.com.br