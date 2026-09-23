Concerto da Orquestra Mozarteum Salzburgo, com a participação da violinista chinesa Tianwa Yang, sob regência do maestro italiano Antonello Manacorda.
Programa: “Concerto para Violino número 2 em sol menor, opus 63”, de Sergei Prokofiev; “Le Tombeau de Couperin, M. 68”, de Maurice Ravel, e 3º Movimento: ‘Menuetto: Allegretto’, da “Sinfonia número 40 em sol menor, K. 550”, de Wolfgang Amadeus Mozart.
A realização dessas transmissões é graças a parceria entre a Cultura FM e a EBU – União Europeia de Rádio e Televisão.
Conexão Europa
Quarta, 23 de Setembro de 2026, às 20h00
Roteiro e Produção: Inez Medaglia.
Apresentação: Hélio Vaccari.
Apoio de produção: Gustavo Bitencourt.
Cultura FM
103,3 MHz
App: Cultura Play
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