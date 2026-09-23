Gravação ao vivo realizada no dia 29 de maio de 2026, no Salão Imperial da Residenz, em Würzburg, Alemanha.

Concerto da Orquestra Mozarteum Salzburgo, com a participação da violinista chinesa Tianwa Yang, sob regência do maestro italiano Antonello Manacorda.



Programa: “Concerto para Violino número 2 em sol menor, opus 63”, de Sergei Prokofiev; “Le Tombeau de Couperin, M. 68”, de Maurice Ravel, e 3º Movimento: ‘Menuetto: Allegretto’, da “Sinfonia número 40 em sol menor, K. 550”, de Wolfgang Amadeus Mozart.



A realização dessas transmissões é graças a parceria entre a Cultura FM e a EBU – União Europeia de Rádio e Televisão.

Conexão Europa

Quarta, 23 de Setembro de 2026, às 20h00

Roteiro e Produção: Inez Medaglia.

Apresentação: Hélio Vaccari.

Apoio de produção: Gustavo Bitencourt.



Cultura FM

103,3 MHz

App: Cultura Play

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