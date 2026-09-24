Concerto da Orquestra de Câmara da Rádio Romena, com a participação do jovem clarinetista Petru Pane, sob regência do maestro Constantin Adrian Grigore.
Programa: “Concerto para Clarinete em Lá Maior, K. 622” e trechos da “Sinfonia nº 41 em Dó maior, K. 551 ('Júpiter')”, de Wolfgang Amadeus Mozart.
Essas transmissões são realizadas graças à parceria da Cultura FM com a EBU - União Europeia de Rádio e Televisão.
Conexão Europa
Quinta, 24 de Setembro de 2026, às 20h00
Roteiro e Produção: Inez Medaglia.
Apresentação: Hélio Vaccari.
Apoio de produção: Gustavo Bitencourt.
Cultura FM
103,3 MHz
App: Cultura Play
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