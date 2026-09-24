Gravação ao vivo realizada em 02 de julho de 2025, no Ateneu Romeno, Bucareste, Romênia

Concerto da Orquestra de Câmara da Rádio Romena, com a participação do jovem clarinetista Petru Pane, sob regência do maestro Constantin Adrian Grigore.



Programa: “Concerto para Clarinete em Lá Maior, K. 622” e trechos da “Sinfonia nº 41 em Dó maior, K. 551 ('Júpiter')”, de Wolfgang Amadeus Mozart.



Essas transmissões são realizadas graças à parceria da Cultura FM com a EBU - União Europeia de Rádio e Televisão.

Conexão Europa

Quinta, 24 de Setembro de 2026, às 20h00

Roteiro e Produção: Inez Medaglia.

Apresentação: Hélio Vaccari.

Apoio de produção: Gustavo Bitencourt.



Cultura FM

103,3 MHz

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