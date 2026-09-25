﻿﻿Gravação ao vivo realizada no dia 04 de abril de 2025, na sala de concerto da Rádio NRK, em Oslo, Noruega

Concerto da Orquestra da Rádio da Noruega, sob regência do maestro húngaro Gergely Madaras.



Programa: “Abertura”, de László Weiner; “Sinfonia nº 2”, de Viktor Ullmann; o terceiro movimento, ‘Solene e moderado, sem arrastar’, da 'Sinfonia número 1 em ré maior ('Titã')', de Gustav Maher, emendada com a peça de música klezmer tradicional chamada “Mein Tates Nigun”.



A realização dessas transmissões é graças a parceria entre a Cultura FM e a EBU – União Europeia de Rádio e Televisão.

Conexão Europa

Sexta, 25 de Setembro de 2026, às 20h00

Roteiro e Produção: Inez Medaglia.

Apresentação: Hélio Vaccari.

Apoio de produção: Gustavo Bitencourt.



Cultura FM

103,3 MHz

App: Cultura Play

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