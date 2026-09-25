Fundação Padre Anchieta

Custeada por dotações orçamentárias legalmente estabelecidas e recursos próprios obtidos junto à iniciativa privada, a Fundação Padre Anchieta mantém uma emissora de televisão de sinal aberto, a TV Cultura; uma emissora de TV a cabo por assinatura, a TV Rá-Tim-Bum; e duas emissoras de rádio: a Cultura AM e a Cultura FM.

CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS

Rua Cenno Sbrighi, 378 - Caixa Postal 66.028 CEP 05036-900
São Paulo/SP - Tel: (11) 2182.3000

Televisão

Rádio

Foto: Marco Borggreve
Foto: Marco Borggreve Gergely Madaras

Concerto da Orquestra da Rádio da Noruega, sob regência do maestro húngaro Gergely Madaras.

Programa: “Abertura”, de László Weiner; “Sinfonia nº 2”, de Viktor Ullmann; o terceiro movimento, ‘Solene e moderado, sem arrastar’, da 'Sinfonia número 1 em ré maior ('Titã')', de Gustav Maher, emendada com a peça de música klezmer tradicional chamada “Mein Tates Nigun”.

A realização dessas transmissões é graças a parceria entre a Cultura FM e a EBU – União Europeia de Rádio e Televisão.

Conexão Europa
Sexta, 25 de Setembro de 2026, às 20h00
Roteiro e Produção: Inez Medaglia.
Apresentação: Hélio Vaccari.
Apoio de produção: Gustavo Bitencourt.

Cultura FM
103,3 MHz
App: Cultura Play
www.cultura.fm.com.br