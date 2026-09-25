Concerto da Orquestra da Rádio da Noruega, sob regência do maestro húngaro Gergely Madaras.
Programa: “Abertura”, de László Weiner; “Sinfonia nº 2”, de Viktor Ullmann; o terceiro movimento, ‘Solene e moderado, sem arrastar’, da 'Sinfonia número 1 em ré maior ('Titã')', de Gustav Maher, emendada com a peça de música klezmer tradicional chamada “Mein Tates Nigun”.
A realização dessas transmissões é graças a parceria entre a Cultura FM e a EBU – União Europeia de Rádio e Televisão.
Conexão Europa
Sexta, 25 de Setembro de 2026, às 20h00
Roteiro e Produção: Inez Medaglia.
Apresentação: Hélio Vaccari.
Apoio de produção: Gustavo Bitencourt.
Cultura FM
103,3 MHz
App: Cultura Play
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