Gravação ao vivo realizada no dia 29 de maio de 2026, na sala de concertos Markus Sittikus, na cidade de Hohenems, Áustria, durante o Festival Schubertiade

Concerto do Quarteto de cordas alemão Goldmund, formado por Florian Schötz e Pinchas Adt aos violinos, Christoph Vandory à viola, e Raphael Paratore ao violoncello.



Programa: do “Quarteto de cordas em sol menor, D. 173”, de Franz Schubert; trechos do “Quarteto de cordas em lá menor, opus 51 – número 2”, de Johannes Brahms, e “Augenstern”, de Herbert Pixner.



Essas transmissões são realizadas graças à parceria da Cultura FM com a EBU - União Europeia de Rádio e Televisão.

Conexão Europa

Sábado, 26 de Setembro de 2026, às 20h00

Roteiro e Produção: Inez Medaglia.

Apresentação: Hélio Vaccari.

Apoio de produção: Gustavo Bitencourt.



Cultura FM

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