Fundação Padre Anchieta

Custeada por dotações orçamentárias legalmente estabelecidas e recursos próprios obtidos junto à iniciativa privada, a Fundação Padre Anchieta mantém uma emissora de televisão de sinal aberto, a TV Cultura; uma emissora de TV a cabo por assinatura, a TV Rá-Tim-Bum; e duas emissoras de rádio: a Cultura AM e a Cultura FM.

CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS

Rua Cenno Sbrighi, 378 - Caixa Postal 66.028 CEP 05036-900
São Paulo/SP - Tel: (11) 2182.3000

Televisão

Rádio

Foto: Nikolaj Lund
Foto: Nikolaj Lund Quarteto de cordas Goldmund

Concerto do Quarteto de cordas alemão Goldmund, formado por Florian Schötz e Pinchas Adt aos violinos, Christoph Vandory à viola, e Raphael Paratore ao violoncello.

Programa: do “Quarteto de cordas em sol menor, D. 173”, de Franz Schubert; trechos do “Quarteto de cordas em lá menor, opus 51 – número 2”, de Johannes Brahms, e “Augenstern”, de Herbert Pixner.

Essas transmissões são realizadas graças à parceria da Cultura FM com a EBU - União Europeia de Rádio e Televisão.

Conexão Europa
Sábado, 26 de Setembro de 2026, às 20h00
Roteiro e Produção: Inez Medaglia.
Apresentação: Hélio Vaccari.
Apoio de produção: Gustavo Bitencourt.

Cultura FM
103,3 MHz
App: Cultura Play
www.cultura.fm.com.br