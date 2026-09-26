Concerto do Quarteto de cordas alemão Goldmund, formado por Florian Schötz e Pinchas Adt aos violinos, Christoph Vandory à viola, e Raphael Paratore ao violoncello.
Programa: do “Quarteto de cordas em sol menor, D. 173”, de Franz Schubert; trechos do “Quarteto de cordas em lá menor, opus 51 – número 2”, de Johannes Brahms, e “Augenstern”, de Herbert Pixner.
Essas transmissões são realizadas graças à parceria da Cultura FM com a EBU - União Europeia de Rádio e Televisão.
Conexão Europa
Sábado, 26 de Setembro de 2026, às 20h00
Roteiro e Produção: Inez Medaglia.
Apresentação: Hélio Vaccari.
Apoio de produção: Gustavo Bitencourt.
Cultura FM
103,3 MHz
App: Cultura Play
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