28 de setembro de 2026 – segunda-feira



Concerto da Orquestra Filarmônica de Luxemburgo, com participação da pianista italiana Beatrice Rana, sob a regência do maestro espanhol Gustavo Gimeno.



Gravação ao vivo realizada em 18 de março de 2024, na Sala de Concerto, em Varsóvia, Polônia.



Programa: “Concerto para piano, em lá menor, opus 7”, de Clara Schumann; do primeiro movimento – Adagio – Allegro vivace – da “Sinfonia número 4, em si bemol maior, opus 60”, de Beethoven, e “Entreato número 3, de ‘Rosamunde’”, de Franz Schubert.



29 de setembro de 2026 – terça-feira



Concerto do conjunto de música antiga italiano Il Giardino Armonico, dirigido pelo maestro Giovanni Antonini, com a participação da violinista alemã Isabelle Faust.



Gravação ao vivo realizada em 01 de fevereiro de 2025, na igreja de São Maurício, em Saanen, na Suiça, durante as Cúpulas Musicais de Gstaad.



Programa: composições de Antonio Vivaldi.



30 de setembro de 2026 – quarta-feira



Concerto da Filarmônica Estadual de Nuremberg, sob regência de seu diretor musical, o maestro alemão Roland Böer, com a participação do pianista tcheco Lukáš Vondráček.



Gravação ao vivo realizada no dia 26 de julho de 2026, no Parque Luitpoldhain, em Nuremberg, Alemanha.



Programa: “Concerto para Piano número 2 em Fá Maior, opus 102”, de Dmitri Shostakovich; ‘Casamento em Troldhaugen’, de “Peça Lírica, opus 65”, de Edvard Grieg; ‘Iberia’, de “Imagens para Orquestra, L. 122”, de Claude Debussy, e “Mina”, de Sir Edward Elgar.



01 de Outubro de 2026 – Quinta-feira



Concerto do Quarteto de Saxofones Papandopulo, formado por Nikola Fabijanić ao sax soprano, Gordan Tudor ao alto, Goran Jurković ao tenor e Tomislav Žužak ao saxofone barítono, com a participação do violonista kosovar Petrit Çeku.



Gravação ao vivo realizada em 03 de dezembro de 2023, na Grande Sala do Edifício dos Jornalistas, em Zagreb, Croácia.



Programa: “Concerto Italiano, BWV 971”, e movimento ‘Largo”, do “Concerto para cravo número 5 em fá menor, BWV 1056”, de Bach; “Concertino Cubistico, quasi concertinho”, de Gordan Tudor, e “Quarteto de cordas nº 1 in fá maior, op. 18/1”, de Beethoven.



02 de Outubro de 2026 – Sexta-feira



Concerto da Orquestra NDR Elbphilharmonie, sob regência do maestro finlandês Jukka-Pekka Saraste.



Gravação ao vivo realizada em 19 de abril de 2026, na sala Elbphilarmonie de Hamburgo, Alemanha.



Programa: “O Bardo”, de Jean Sibelius, e “Sinfonia número 6 em si menor, opus 74 – Patética”, de Pyotr Ilyich Tchaikovsky.



03 de Outubro de 2026 – Sábado



Concerto Inaugural do Décimo Nono Concurso Internacional de Piano Fryderyk Chopin, realizado em 02 de outubro de 2025, na sala de Concerto da Filarmônica, em Varsóvia, Polônia.



Para este evento, sob regência do maestro polaco-russo Andrey Boreyko, a Orquestra Filarmônica de Varsóvia contou com a participação dos pianistas Bruce Liu, Yulianna Avdeeva, Garrick Ohlsson e Dang Thai Son, todos vencedores de edições anteriores do concurso.



Programa: “Concerto número 5 para Piano em Fá maior, opus 103 ('Egípcio')”, de Camille Saint-Saëns; “Concerto para Dois Pianos em Ré menor, FP 61”, de Francis Poulenc, e “Concerto para Quatro Cravos em Lá menor, BWV 1065”, de Johann Sebastian Bach.

Essas transmissões são realizadas graças à parceria da Cultura FM com a EBU - União Europeia de Rádio e Televisão.

Conexão Europa

De Segunda à Sábado, às 20h

Roteiro e Produção: Inez Medaglia.

Apresentação: Hélio Vaccari.

Apoio de produção: Gustavo Bitencourt.



Cultura FM

103,3 MHz

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