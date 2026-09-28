Gravação ao vivo realizada em 18 de março de 2024, na Sala de Concerto, em Varsóvia, Polônia

Concerto da Orquestra Filarmônica de Luxemburgo, com participação da pianista italiana Beatrice Rana, sob a regência do maestro espanhol Gustavo Gimeno.



Programa: “Concerto para piano, em lá menor, opus 7”, de Clara Schumann; do primeiro movimento – Adagio – Allegro vivace – da “Sinfonia número 4, em si bemol maior, opus 60”, de Beethoven, e “Entreato número 3, de ‘Rosamunde’”, de Franz Schubert.



Essas transmissões são realizadas graças à parceria da Cultura FM com a EBU - União Europeia de Rádio e Televisão.

Conexão Europa

Segunda, 28 de Setembro de 2026, às 20h00

Roteiro e Produção: Inez Medaglia.

Apresentação: Hélio Vaccari.

Apoio de produção: Gustavo Bitencourt.



Cultura FM

103,3 MHz

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