Concerto da Orquestra Filarmônica de Luxemburgo, com participação da pianista italiana Beatrice Rana, sob a regência do maestro espanhol Gustavo Gimeno.
Programa: “Concerto para piano, em lá menor, opus 7”, de Clara Schumann; do primeiro movimento – Adagio – Allegro vivace – da “Sinfonia número 4, em si bemol maior, opus 60”, de Beethoven, e “Entreato número 3, de ‘Rosamunde’”, de Franz Schubert.
Essas transmissões são realizadas graças à parceria da Cultura FM com a EBU - União Europeia de Rádio e Televisão.
Conexão Europa
Segunda, 28 de Setembro de 2026, às 20h00
Roteiro e Produção: Inez Medaglia.
Apresentação: Hélio Vaccari.
Apoio de produção: Gustavo Bitencourt.
Cultura FM
103,3 MHz
App: Cultura Play
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