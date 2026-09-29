Concerto do conjunto de música antiga italiano Il Giardino Armonico, dirigido pelo maestro Giovanni Antonini, com a participação da violinista alemã Isabelle Faust.
Programa: composições de Antonio Vivaldi.
A realização dessas transmissões é graças a parceria entre a Cultura FM e a EBU – União Europeia de Rádio e Televisão.
Conexão Europa
Terça, 28 de Setembro de 2026, às 20h00
Roteiro e Produção: Inez Medaglia.
Apresentação: Hélio Vaccari.
Apoio de produção: Gustavo Bitencourt.
Cultura FM
103,3 MHz
App: Cultura Play
www.cultura.fm.com.br
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