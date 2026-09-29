Fundação Padre Anchieta

Custeada por dotações orçamentárias legalmente estabelecidas e recursos próprios obtidos junto à iniciativa privada, a Fundação Padre Anchieta mantém uma emissora de televisão de sinal aberto, a TV Cultura; uma emissora de TV a cabo por assinatura, a TV Rá-Tim-Bum; e duas emissoras de rádio: a Cultura AM e a Cultura FM.

CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS

Rua Cenno Sbrighi, 378 - Caixa Postal 66.028 CEP 05036-900
São Paulo/SP - Tel: (11) 2182.3000

Televisão

Rádio

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação Isabelle Faust e Giovanni Antonini

Concerto do conjunto de música antiga italiano Il Giardino Armonico, dirigido pelo maestro Giovanni Antonini, com a participação da violinista alemã Isabelle Faust.

Programa: composições de Antonio Vivaldi.

A realização dessas transmissões é graças a parceria entre a Cultura FM e a EBU – União Europeia de Rádio e Televisão.

Conexão Europa
Terça, 28 de Setembro de 2026, às 20h00
Roteiro e Produção: Inez Medaglia.
Apresentação: Hélio Vaccari.
Apoio de produção: Gustavo Bitencourt.

Cultura FM
103,3 MHz
App: Cultura Play
www.cultura.fm.com.br