Gravação ao vivo realizada em 01 de fevereiro de 2025, na igreja de São Maurício, em Saanen, na Suiça, durante as Cúpulas Musicais de Gstaad

Concerto do conjunto de música antiga italiano Il Giardino Armonico, dirigido pelo maestro Giovanni Antonini, com a participação da violinista alemã Isabelle Faust.



Programa: composições de Antonio Vivaldi.



A realização dessas transmissões é graças a parceria entre a Cultura FM e a EBU – União Europeia de Rádio e Televisão.

Conexão Europa

Terça, 28 de Setembro de 2026, às 20h00

Roteiro e Produção: Inez Medaglia.

Apresentação: Hélio Vaccari.

Apoio de produção: Gustavo Bitencourt.



Cultura FM

103,3 MHz

App: Cultura Play

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